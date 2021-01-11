Журналист Лонгари: ЦСКА ведет переговоры о подписании полузащитника «Ниццы» Данило

Хавбек «Ниццы» Данило может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, заполучить 24-летнего футболиста хочет ЦСКА. Сам бразилец готов принять предложение российского клуба.

Прошлым летом полузащитником интересовались несколько итальянских команд.