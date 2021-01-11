Журналист Лонгари: ЦСКА ведет переговоры о подписании полузащитника «Ниццы» Данило

Хавбек «Ниццы» Данило может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
По его информации, заполучить 24-летнего футболиста хочет ЦСКА. Сам бразилец готов принять предложение российского клуба.
Прошлым летом полузащитником интересовались несколько итальянских команд.
- В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» всего пять матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 56,7 тысячи подписчиков.