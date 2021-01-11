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    Журналист Лонгари: ЦСКА ведет переговоры о подписании полузащитника «Ниццы» Данило

    Хавбек «Ниццы» Данило может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

    По его информации, заполучить 24-летнего футболиста хочет ЦСКА. Сам бразилец готов принять предложение российского клуба.

    Прошлым летом полузащитником интересовались несколько итальянских команд.

    • В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» всего пять матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 56,7 тысячи подписчиков.

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    11.01.2021 23:41
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