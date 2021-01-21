Агент хавбека «Ниццы» Данило: «Мы близки к соглашению с ЦСКА по аренде с правом выкупа»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.
«Мы все еще ведем переговоры с ЦСКА по аренде Данило. Нам нужно еще немного поработать в этом направлении.
Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа», – приводит слова агента Данило Metaratings.
- Ранее сообщалось, что Данило за полгода в ЦСКА получит 1,6 миллиона евро.
- В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: Metaratings