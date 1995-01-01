Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Агент хавбека «Ниццы» Данило: «Мы близки к соглашению с ЦСКА по аренде с правом выкупа»

    Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.

    «Мы все еще ведем переговоры с ЦСКА по аренде Данило. Нам нужно еще немного поработать в этом направлении.

    Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа», – приводит слова агента Данило Metaratings.

    • Ранее сообщалось, что Данило за полгода в ЦСКА получит 1,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:01
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1359

      yarik1_78 10 минут назад

      То что аренда правильно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru