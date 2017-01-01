Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Агент Данило: «Медосмотр для ЦСКА? Данило находится в расположении «Ниццы»

    Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, опроверг информацию о том, что его клиент прошел медосмотр в ЦСКА.

    «Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, но пока никаких решений нет. Обсуждения идут успешно, однако нужно ещe немного подождать.

    Медосмотр для ЦСКА? Нет, это неверная информация. Данило находится в расположении «Ниццы» после прилeта из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой», – цитирует Пасторелло Metaratings.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о полугодичной аренде Данило с правом выкупа за 10 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» всего пять матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82241
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru