Агент Данило: «Медосмотр для ЦСКА? Данило находится в расположении «Ниццы»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, опроверг информацию о том, что его клиент прошел медосмотр в ЦСКА.

«Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, но пока никаких решений нет. Обсуждения идут успешно, однако нужно ещe немного подождать.

Медосмотр для ЦСКА? Нет, это неверная информация. Данило находится в расположении «Ниццы» после прилeта из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой», – цитирует Пасторелло Metaratings.