Агент Данило: «Медосмотр для ЦСКА? Данило находится в расположении «Ниццы»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, опроверг информацию о том, что его клиент прошел медосмотр в ЦСКА.
«Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, но пока никаких решений нет. Обсуждения идут успешно, однако нужно ещe немного подождать.
Медосмотр для ЦСКА? Нет, это неверная информация. Данило находится в расположении «Ниццы» после прилeта из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой», – цитирует Пасторелло Metaratings.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о полугодичной аренде Данило с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» всего пять матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings