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    «Манчестер Сити» купил Канселу за 65 миллионов. Данило ушел в «Ювентус» за 37

    «Манчестер Сити» объявил о покупке защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

    Контракт с крайним защитником рассчитан до июня 2025-го года. Стоимость перехода 25-летнего португальца составила 65 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил один гол и отдал пять результативных передач в 34-х играх всех турниров.

    В рамках сделки центральный защитник «Сити» Данило перешел в туринский клуб за 37 миллионов.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    07.08.2019 23:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3058

      dinar7777dinar 1 час назад

      Зачем ? Данило не вывез реал не вывез сити . Канселу отыграл отлично в Интере и стал своим для ювентуса . Непонятное движение от турина .

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      Рейтинг: +8298

      DeStar > dinar7777dinar 1 час назад

      перебор игроков. На кого есть спрос тех и продают, поэтому и дибалу пихают. Хотя и с защитниками не слабо..

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      Рейтинг: +96

      Gothic_Spirit 1 час назад

      ненавижу руководство за такие вещи.
      Кансело шикарен, поздравляю болел МС с приобретением топа и со спихиванием лавочника

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