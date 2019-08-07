«Манчестер Сити» купил Канселу за 65 миллионов. Данило ушел в «Ювентус» за 37

«Манчестер Сити» объявил о покупке защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

Контракт с крайним защитником рассчитан до июня 2025-го года. Стоимость перехода 25-летнего португальца составила 65 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил один гол и отдал пять результативных передач в 34-х играх всех турниров.

В рамках сделки центральный защитник «Сити» Данило перешел в туринский клуб за 37 миллионов.