«Манчестер Сити» купил Канселу за 65 миллионов. Данило ушел в «Ювентус» за 37

Зачем ? Данило не вывез реал не вывез сити . Канселу отыграл отлично в Интере и стал своим для ювентуса . Непонятное движение от турина .
«Манчестер Сити» объявил о покупке защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.
Контракт с крайним защитником рассчитан до июня 2025-го года. Стоимость перехода 25-летнего португальца составила 65 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил один гол и отдал пять результативных передач в 34-х играх всех турниров.
В рамках сделки центральный защитник «Сити» Данило перешел в туринский клуб за 37 миллионов.
- В июле состав команды Хосепа Гвардиолы пополнил полузащитник Родриго Эрнандес. Сумма сделки с «Атлетико» составила рекордные для английского клуба 70 миллионов.
- По информации Sky, завтра полузащитник Лерой Сане перейдет в «Баварию». Согласно Bild, его травма колена оказалась более серьезной, чем предполагалось, и ему может потребоваться операция.