Сане может потребоваться операция на колене. Сообщалось, что завтра он перейдет в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может перенести операцию на колене, сообщает Bild.
Изначально его повреждение в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1; 5:4 по пенальти) расценивалось как менее серьезное. Из-за возможной операции 23-летний игрок сборной Германии может пропустить от нескольких недель.
По информации Sky, ранее Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер состоится завтра, 8-го августа.
- Немец перешел в английский клуб в августе 2016-го года из «Шальке» за 50,5 миллионов евро.
- В 47-ми матчах прошлого сезона забил 16 голов и отдал 18 ассистов. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги.
- Согласно Sky, «Сити» запросил у «Баварии» 150 миллионов на его трансфер. Transfermakrt оценивает его в 100 миллионов.