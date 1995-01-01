Сане может потребоваться операция на колене. Сообщалось, что завтра он перейдет в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может перенести операцию на колене, сообщает Bild.

Изначально его повреждение в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1; 5:4 по пенальти) расценивалось как менее серьезное. Из-за возможной операции 23-летний игрок сборной Германии может пропустить от нескольких недель.

По информации Sky, ранее Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер состоится завтра, 8-го августа.