Sky Sport: трансфер Сане в «Баварию» должен состояться до четверга

для баварии точно усиление. Санэ классный игрок, может. конечно, пока не рибери, но у него есть все что надо
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».
По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с агентами футболиста. Зарплата немца составит 18 миллионов евро в год.
Трансфер пока не оформлен, но должен состояться до четверга. На следующей неделе «Бавария» проведет решающие переговоры с «Сити».
Ранее сообщалось, что английский клуб требует за 23-летнего игрока около 150 миллионов евро.
- Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро.
- Хавбек провел за «Сити» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.