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    Sky Sport: трансфер Сане в «Баварию» должен состояться до четверга

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

    По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с агентами футболиста. Зарплата немца составит 18 миллионов евро в год.

    Трансфер пока не оформлен, но должен состояться до четверга. На следующей неделе «Бавария» проведет решающие переговоры с «Сити».

    Ранее сообщалось, что английский клуб требует за 23-летнего игрока около 150 миллионов евро.

    • Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро.
    • Хавбек провел за «Сити» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.

    Источник: Sky Sport Deutschland

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8217

      DeStar 2 часа назад

      для баварии точно усиление. Санэ классный игрок, может. конечно, пока не рибери, но у него есть все что надо

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