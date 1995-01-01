Sky Sport: трансфер Сане в «Баварию» должен состояться до четверга

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию».

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенцы достигли принципиальной договоренности с агентами футболиста. Зарплата немца составит 18 миллионов евро в год.

Трансфер пока не оформлен, но должен состояться до четверга. На следующей неделе «Бавария» проведет решающие переговоры с «Сити».

Ранее сообщалось, что английский клуб требует за 23-летнего игрока около 150 миллионов евро.