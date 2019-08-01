«Манчестер Сити» намерен требовать за Сане 150-160 миллионов

«Манчестер Сити» не хочет продавать вингера Лероя Сане, на которого претендует «Бавария», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, английский клуб в связи с нежеланием расставаться с 23-летним немцем решил установить на него высокую цену.
Действующий победитель АПЛ оценил футболиста в 150-160 миллионов евро. Кроме того, руководство манкунианцев настаивает, чтобы игрок сам объявил о желании уйти.
- Сане выступает за «Сити» с 2016 года.
- За три сезона немец забил 39 голов и сделал 45 ассистов в 133 матчах.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.