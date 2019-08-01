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    «Манчестер Сити» намерен требовать за Сане 150-160 миллионов

    «Манчестер Сити» не хочет продавать вингера Лероя Сане, на которого претендует «Бавария», сообщает Manchester Evening News.

    По информации источника, английский клуб в связи с нежеланием расставаться с 23-летним немцем решил установить на него высокую цену.

    Действующий победитель АПЛ оценил футболиста в 150-160 миллионов евро. Кроме того, руководство манкунианцев настаивает, чтобы игрок сам объявил о желании уйти.

    • Сане выступает за «Сити» с 2016 года.
    • За три сезона немец забил 39 голов и сделал 45 ассистов в 133 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Источник: Manchester Evening News

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    01.08.2019 23:47
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