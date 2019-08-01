«Манчестер Сити» намерен требовать за Сане 150-160 миллионов

«Манчестер Сити» не хочет продавать вингера Лероя Сане, на которого претендует «Бавария», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, английский клуб в связи с нежеланием расставаться с 23-летним немцем решил установить на него высокую цену.

Действующий победитель АПЛ оценил футболиста в 150-160 миллионов евро. Кроме того, руководство манкунианцев настаивает, чтобы игрок сам объявил о желании уйти.