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    «Манчестер Сити» объявил о покупке Родри. Это рекордный трансфер в истории клуба

    «Манчестер Сити» подтвердил переход из «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса.

    23-летний футболист заключил с английским клубом соглашение сроком до 2024 года.

    «Сити» заплатил за испанца сумму отступных – 70 миллионов евро. Это трансферный рекорд команды.

    • В прошлом сезоне Эрнандес провел за мадридцев 47 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Хавбек перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» летом 2018 года за 25 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Maga Ingush 9 минут назад

      Да лан? Трансферный рекорд? 70 млн?? Кто еще скажет что сити денежный мешок...? Ща средние команды покупают игроков за такую сумму

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