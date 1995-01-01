«Манчестер Сити» объявил о покупке Родри. Это рекордный трансфер в истории клуба

Да лан? Трансферный рекорд? 70 млн?? Кто еще скажет что сити денежный мешок...? Ща средние команды покупают игроков за такую сумму
«Манчестер Сити» подтвердил переход из «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса.
23-летний футболист заключил с английским клубом соглашение сроком до 2024 года.
«Сити» заплатил за испанца сумму отступных – 70 миллионов евро. Это трансферный рекорд команды.
- В прошлом сезоне Эрнандес провел за мадридцев 47 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Хавбек перешел в «Атлетико» из «Вильярреала» летом 2018 года за 25 миллионов евро.