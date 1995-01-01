«Манчестер Сити» объявил о покупке Родри. Это рекордный трансфер в истории клуба

«Манчестер Сити» подтвердил переход из «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса.

23-летний футболист заключил с английским клубом соглашение сроком до 2024 года.

«Сити» заплатил за испанца сумму отступных – 70 миллионов евро. Это трансферный рекорд команды.