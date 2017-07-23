В случае перехода Менди в «Манчестер Сити» траты клуба на игроков защиты за три года превысят 300 миллионов

Сегодня «Манчестер Сити» объявил о покупке защитника Данило. Считается, что «Реал» заработал на продаже 52 миллиона фунтов.

Также вероятен переход Бенжамина Менди из «Монако» за 30 миллионов. Если трансфер 23-летнего француза состоится, траты «горожан» на защитников и вратарей за последние три года составят 309,6 миллионов фунтов.

Напомним, в текущее окно переходов команду Хосепа Гвардиолы пополнили голкипер Эдерсон (40 миллионов) и игрок обороны Кайл Уокер (51).