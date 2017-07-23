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    В случае перехода Менди в «Манчестер Сити» траты клуба на игроков защиты за три года превысят 300 миллионов

    Сегодня «Манчестер Сити» объявил о покупке защитника Данило. Считается, что «Реал» заработал на продаже 52 миллиона фунтов.

    Также вероятен переход Бенжамина Менди из «Монако» за 30 миллионов. Если трансфер 23-летнего француза состоится, траты «горожан» на защитников и вратарей за последние три года составят 309,6 миллионов фунтов.

    Напомним, в текущее окно переходов команду Хосепа Гвардиолы пополнили голкипер Эдерсон (40 миллионов) и игрок обороны Кайл Уокер (51).

    Источник: Twitter

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    23.07.2017 12:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 15:56

      Линию защиты никак не стабилизируют просто..а суммы то не маленькие, посмотрим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 23 июля 2017, 12:54

      Это Шейх Мансур детка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 23 июля 2017, 12:46

      Писали же что Данило за 35 млн евро перешёл. Почем уже 52 млн и фунтов??

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Ajax_Amsterdam 23 июля 2017, 15:46

      Как всегда, обманули или опять серые схемы)))

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