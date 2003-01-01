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    Metaratings: ЦСКА сделал официальное предложение «Ницце» по Данило. Ему предлагают 1,6 миллиона за полгода

    ЦСКА продолжает работу по подписанию полузащитника «Ниццы» Данило. Французы получили первое официальное предложение из Москвы. Россияне хотят арендовать игрока до конца сезона и включить опцию необязательного выкупа.

    Зарплата Данило в Москве за полгода должна составить 1,6 миллиона евро.

    • В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

    Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14868

      vladimir-7 5 минут назад

      Со стороны ЦСКА договор осторожный, научены горьким опытом самих
      и других команд РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +5654

      серега кашин 34 минуты назад

      уж больно большую зп предлагают

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