Metaratings: ЦСКА сделал официальное предложение «Ницце» по Данило. Ему предлагают 1,6 миллиона за полгода

ЦСКА продолжает работу по подписанию полузащитника «Ниццы» Данило. Французы получили первое официальное предложение из Москвы. Россияне хотят арендовать игрока до конца сезона и включить опцию необязательного выкупа.

Зарплата Данило в Москве за полгода должна составить 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.

Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»