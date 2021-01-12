Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»

Опорный полузащитник «Ниццы» Данило действительно может пополнить ЦСКА. Информацию подтвердил агент бразильца Матеус Магальянс.

«Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появится очень сфокусированный и конкурентно способный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда», – сказал агент Магальянс.