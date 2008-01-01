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    Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»

    Опорный полузащитник «Ниццы» Данило действительно может пополнить ЦСКА. Информацию подтвердил агент бразильца Матеус Магальянс.

    «Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появится очень сфокусированный и конкурентно способный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда», – сказал агент Магальянс.

    • В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14800

      vladimir-7 22 минуты назад

      Ну, это ещё вопрос, уж очень он "много" отыграл за Ниццу, а значит
      цена ему не более 3-4 млн. евро.

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