Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»

Ну, это ещё вопрос, уж очень он "много" отыграл за Ниццу, а значит
цена ему не более 3-4 млн. евро.
Опорный полузащитник «Ниццы» Данило действительно может пополнить ЦСКА. Информацию подтвердил агент бразильца Матеус Магальянс.
«Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появится очень сфокусированный и конкурентно способный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда», – сказал агент Магальянс.
- В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.