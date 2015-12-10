Данило: «Жаль, что «Валенсия» не смогла добиться необходимого результата»

Полузащитник «Валенсии» Данило Барбоза после домашнего поражения от «Лиона» (0:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов остался недоволен итоговым результатом, который отправил «летучих мышей» в Лигу Европы.



«Очень жаль, что мы не смогли добиться необходимого результата. Это непредсказуемая игра. Вы не всегда получаете то, что хотите. Нужно двигаться дальше и думать об игре на следующей неделе. Не думаю, что дело было в нашем отношении к игре или нашей готовности, просто футбол иногда непредсказуем», – сказал Данило.