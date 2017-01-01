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    Данило может отправиться в «Ювентус» в качестве платы за Канселу

    «Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, пишет Calciomercato. Англичане в качестве платы за португальца готовы отпустить в Италию своего футболиста Данило.

    «Ювентус» не против отпустить Канселу, поскольку желает сбалансировать бюджет ради правил финансового фэйр-плей. Туринцы хотят получить за игрока 60 миллионов евро.

    • Прошлым летом «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» за 40,4 миллиона евро.
    • В составе туринской команды игрок забил один гол и сделал восемь результативных передач в 32 матчах.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      ФК_Полоцк 25 минут назад

      А Криштиану то отпустит своего соотечественника, который ему голевые навесы раздает?

      0
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      Рейтинг: +521

      Juve1897 > ФК_Полоцк 13 минут назад

      Бернардески побольше наотдавал Криштиану голевых)

      0
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      Рейтинг: +226

      ФК_Полоцк > Juve1897 2 секунды назад

      ну это само собой) но для защитника он хорош в атаке

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