Данило может отправиться в «Ювентус» в качестве платы за Канселу

«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, пишет Calciomercato. Англичане в качестве платы за португальца готовы отпустить в Италию своего футболиста Данило.

«Ювентус» не против отпустить Канселу, поскольку желает сбалансировать бюджет ради правил финансового фэйр-плей. Туринцы хотят получить за игрока 60 миллионов евро.