Данило может отправиться в «Ювентус» в качестве платы за Канселу

А Криштиану то отпустит своего соотечественника, который ему голевые навесы раздает?
«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, пишет Calciomercato. Англичане в качестве платы за португальца готовы отпустить в Италию своего футболиста Данило.
«Ювентус» не против отпустить Канселу, поскольку желает сбалансировать бюджет ради правил финансового фэйр-плей. Туринцы хотят получить за игрока 60 миллионов евро.
- Прошлым летом «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» за 40,4 миллиона евро.
- В составе туринской команды игрок забил один гол и сделал восемь результативных передач в 32 матчах.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.