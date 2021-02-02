Агент: ЦСКА не договорился с «Ниццей» о сумме выкупа полузащитника Данило

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал о завершении переговоров с ЦСКА.

«Переговоры с ЦСКА по Данило на текущий момент завершены, игрок не перейдeт в российский клуб. Насколько мне известно, «Ницца» и ЦСКА не договорились по сумме выкупа в конце сезона после аренды Данило», – цитирует Пасторелло Metaratings.

В текущем сезоне бразилец провел за «Ниццу» всего пять матчей.

Рыночная стоимость Данило – 6,5 миллиона евро.

«Чемпионат»: Данило не перейдет из «Ниццы» в ЦСКА