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    Агент: ЦСКА не договорился с «Ниццей» о сумме выкупа полузащитника Данило

    Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, рассказал о завершении переговоров с ЦСКА.

    «Переговоры с ЦСКА по Данило на текущий момент завершены, игрок не перейдeт в российский клуб. Насколько мне известно, «Ницца» и ЦСКА не договорились по сумме выкупа в конце сезона после аренды Данило», – цитирует Пасторелло Metaratings.

    • В текущем сезоне бразилец провел за «Ниццу» всего пять матчей.
    • Рыночная стоимость Данило – 6,5 миллиона евро.

    «Чемпионат»: Данило не перейдет из «Ниццы» в ЦСКА

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    Источник: Metaratings

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