Семеду – в шорт-листе «Ювентуса». Отступные за защитника «Барселоны» – 100 миллионов

«Ювентус» рассматривает возможность покупки Нельсона Семеду, сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.
Ранее «Бомбардир» со ссылкой на MD писал о желании португальца покинуть каталонский клуб из-за отсутствия игровой практики. Сообщается, что размер отступные в контракте 25-летнего игрока равны 100 миллионам евро.
В шорт-лист туринцев также входят Данило («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм») и Эльсеид Хюсай («Наполи»).
- Семеду перешел в «Барселону» в июле 2017 года из «Бенфики» за 37,45 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 1 гол в 36 матчах всех турниров и отдал 3 результативные передачи.
- В сезоне-2018/19 команда Эрнесто Вальверде выиграла чемпионат Испании, уступила «Валенсии» в финале Кубка (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от будущего победителя «Ливерпуля» (3:0; 0:4).