Семеду – в шорт-листе «Ювентуса». Отступные за защитника «Барселоны» – 100 миллионов

«Ювентус» рассматривает возможность покупки Нельсона Семеду, сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на MD писал о желании португальца покинуть каталонский клуб из-за отсутствия игровой практики. Сообщается, что размер отступные в контракте 25-летнего игрока равны 100 миллионам евро.

В шорт-лист туринцев также входят Данило («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм») и Эльсеид Хюсай («Наполи»).