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    Семеду – в шорт-листе «Ювентуса». Отступные за защитника «Барселоны» – 100 миллионов

    «Ювентус» рассматривает возможность покупки Нельсона Семеду, сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на MD писал о желании португальца покинуть каталонский клуб из-за отсутствия игровой практики. Сообщается, что размер отступные в контракте 25-летнего игрока равны 100 миллионам евро.

    В шорт-лист туринцев также входят Данило («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм») и Эльсеид Хюсай («Наполи»).

    • Семеду перешел в «Барселону» в июле 2017 года из «Бенфики» за 37,45 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 1 гол в 36 матчах всех турниров и отдал 3 результативные передачи.
    • В сезоне-2018/19 команда Эрнесто Вальверде выиграла чемпионат Испании, уступила «Валенсии» в финале Кубка (1:2) и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от будущего победителя «Ливерпуля» (3:0; 0:4).

    Источник: Sport.es

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