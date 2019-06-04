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    Mundo Deportivo: Семеду хочет покинуть «Барселону»

    Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, футболист сообщил руководству каталонского клуба о желании уйти через своего агента Жорже Мендеша.

    Португальский фулбек недоволен количеством игровой практики.

    • 25-летний Семеду в сезоне-2018/19 сыграл 46 матчей в составе «Барселоны», забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Отступные в соглашении – 100 миллионов евро.
    • Интерес к игроку проявляет «Атлетико».

    Источник: Mundo Deportivo

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    04.06.2019 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1455

      SarJr 1 час назад

      Ну это из-за вальверде, да. Он проповедует защитный футбол, а для этого лучше подходит бревно роберто....

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