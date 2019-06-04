Mundo Deportivo: Семеду хочет покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, футболист сообщил руководству каталонского клуба о желании уйти через своего агента Жорже Мендеша.

Португальский фулбек недоволен количеством игровой практики.