Mundo Deportivo: Семеду хочет покинуть «Барселону»

Ну это из-за вальверде, да. Он проповедует защитный футбол, а для этого лучше подходит бревно роберто....
Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Mundo Deportivo, футболист сообщил руководству каталонского клуба о желании уйти через своего агента Жорже Мендеша.
Португальский фулбек недоволен количеством игровой практики.
- 25-летний Семеду в сезоне-2018/19 сыграл 46 матчей в составе «Барселоны», забил один гол и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Отступные в соглашении – 100 миллионов евро.
- Интерес к игроку проявляет «Атлетико».