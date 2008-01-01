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    «Чемпионат»: ЦСКА арендует полузащитника «Милана» Крунича, если не сможет подписать Данило

    Полузащитник «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», московский клуб арендует 27-летнего боснийца с правом выкупа, если не сможет заполучить 24-летнего бразильского хавбека «Ниццы» Данило. Ранее сообщалось, что стороны близки к соглашению.

    Сообщается, что третьим вариантом для ЦСКА остается хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави.

    • В это сезоне Крунич сыграл в 12 матчах Серии А.
    • Его контракт с «Миланом» истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость боснийца – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14800

      vladimir-7 1 час назад

      Продолжаем следить за сообщениями о кандидатах игроков-легионеров в ЦСКА.

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