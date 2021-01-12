«Чемпионат»: ЦСКА арендует полузащитника «Милана» Крунича, если не сможет подписать Данило

Полузащитник «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», московский клуб арендует 27-летнего боснийца с правом выкупа, если не сможет заполучить 24-летнего бразильского хавбека «Ниццы» Данило. Ранее сообщалось, что стороны близки к соглашению.
Сообщается, что третьим вариантом для ЦСКА остается хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави.
- В это сезоне Крунич сыграл в 12 матчах Серии А.
- Его контракт с «Миланом» истекает летом 2024 года.
- Рыночная стоимость боснийца – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»