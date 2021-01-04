Walla!: Нета Лави не явился на тренировку «Маккаби» после срыва трансфера в ЦСКА

Полузащитник «Маккаби» Хайфа Нета Лави не явился на первую тренировку команды в 2021 году. Клуб проводит внутреннее расследование.
По информации Walla!, игрок мог пропустить тренировку в знак протеста из-за срыва трансфера в ЦСКА. «Маккаби» отказался отпускать Лави в московский клуб, несмотря на его желание продолжить карьеру в РПЛ.
- ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду до окончания сезона с возможностью выкупа.
- Лави в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.
Источник: Walla!
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