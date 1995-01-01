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    Walla!: Нета Лави не явился на тренировку «Маккаби» после срыва трансфера в ЦСКА

    Полузащитник «Маккаби» Хайфа Нета Лави не явился на первую тренировку команды в 2021 году. Клуб проводит внутреннее расследование.

    По информации Walla!, игрок мог пропустить тренировку в знак протеста из-за срыва трансфера в ЦСКА. «Маккаби» отказался отпускать Лави в московский клуб, несмотря на его желание продолжить карьеру в РПЛ.

    • ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду до окончания сезона с возможностью выкупа.
    • Лави в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.

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    Источник: Walla!

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