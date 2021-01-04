Walla!: Нета Лави не явился на тренировку «Маккаби» после срыва трансфера в ЦСКА

Полузащитник «Маккаби» Хайфа Нета Лави не явился на первую тренировку команды в 2021 году. Клуб проводит внутреннее расследование.

По информации Walla!, игрок мог пропустить тренировку в знак протеста из-за срыва трансфера в ЦСКА. «Маккаби» отказался отпускать Лави в московский клуб, несмотря на его желание продолжить карьеру в РПЛ.