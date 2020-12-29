«Маккаби» отказался отдать своего капитана в аренду ЦСКА

кошерный Лави,кошерный..конину на дух не переносит...
«Маккаби» Хайфа отклонил предложение ЦСКА по переходу опорного полузащитника и капитана команды Неты Лави, сообщает пресс-служба израильского клуба.
Москвичи сделали «Маккаби» официальное предложение по 24-летнему игроку. ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду до окончания сезона с возможностью выкупа. Предложение было отклонено, так как перед клубом стоят важные задачи на остаток сезона.
- Лави в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.