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    «Маккаби» отказался отдать своего капитана в аренду ЦСКА

    «Маккаби» Хайфа отклонил предложение ЦСКА по переходу опорного полузащитника и капитана команды Неты Лави, сообщает пресс-служба израильского клуба.

    Москвичи сделали «Маккаби» официальное предложение по 24-летнему игроку. ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду до окончания сезона с возможностью выкупа. Предложение было отклонено, так как перед клубом стоят важные задачи на остаток сезона.

    • Лави в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Маккаби» во всех турнирах.

    Источник: Официальный сайт «Маккаби»

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    29.12.2020 16:57
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