«Маккаби» отказался отдать своего капитана в аренду ЦСКА

«Маккаби» Хайфа отклонил предложение ЦСКА по переходу опорного полузащитника и капитана команды Неты Лави, сообщает пресс-служба израильского клуба.

Москвичи сделали «Маккаби» официальное предложение по 24-летнему игроку. ЦСКА хотел взять израильтянина в аренду до окончания сезона с возможностью выкупа. Предложение было отклонено, так как перед клубом стоят важные задачи на остаток сезона.