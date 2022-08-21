Данило - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Барбоса
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Барбоса
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2022
|1' -77'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|62' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.10.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.08.2022
|80' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|88'
|21.08.2022
|84' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)