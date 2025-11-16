Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на поражение от Чили

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала поражение России от Чили (0:2).
«Кажется, Валерий Карпин говорил, что наша сборная может побороться за выход в группе, если бы мы играли.
Условно Испании и Бельгии бы выиграли точно?» – написала Уразбахтина.
- Россия проиграла впервые с 2021 года.
- Беспроигрышная серия составила 23 матча.
- Теперь сборная России соберется весной.
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной