Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на поражение от Чили

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала поражение России от Чили (0:2).

«Кажется, Валерий Карпин говорил, что наша сборная может побороться за выход в группе, если бы мы играли.

Условно Испании и Бельгии бы выиграли точно?» – написала Уразбахтина.

Россия проиграла впервые с 2021 года.

Беспроигрышная серия составила 23 матча.

Теперь сборная России соберется весной.

