Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Смешно, когда говорят про выход сборной России из группы на чемпионате мира. Туда вообще сначала надо было бы попасть.

Реальный уровень этой команды никто не знает. Почти все поколение этой сборной не играло в еврокубках. Это не их вина, но факт остается фактом.

Мы обыгрываем сборные, которые существенно уступают нам в классе. Как только приехала крепкая команда, сразу посыпались. Поэтому говорить о шансах сыграть в плей-офф на крупных турнирах неуместно», – сказал Канчельскис.