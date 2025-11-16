Осинькин определил трех лучших игроков сборной России в матче с Чили

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин отметил игру нескольких футболистов по итогам товарищеской встречи с Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Кого из наших футболистов можно выделить со знаком плюс?

– Большую часть матча лучшими на поле были Головин и Глушенков. Максим сыграл весь матч, Александр поменьше.

По второму тайму – Кисляк. Когда он был не опорным полузащитником, а восьмеркой, более атакующим. Через него много пошло, и он умеет иногда своевременно давать передачи, включения, поддержку партнерам. Оборону трудно выделить.