Осинькин определил трех лучших игроков сборной России в матче с Чили

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин отметил игру нескольких футболистов по итогам товарищеской встречи с Чили.
- Россияне уступили дома со счетом 0:2.
- Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Кого из наших футболистов можно выделить со знаком плюс?
– Большую часть матча лучшими на поле были Головин и Глушенков. Максим сыграл весь матч, Александр поменьше.
По второму тайму – Кисляк. Когда он был не опорным полузащитником, а восьмеркой, более атакующим. Через него много пошло, и он умеет иногда своевременно давать передачи, включения, поддержку партнерам. Оборону трудно выделить.
Источник: «Матч ТВ»