Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя.

Значит у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе. Головин, Батраков? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких.

А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он – актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами.

В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», – сказал Пономарев.