Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
|18 тур
|30 марта, среда
|02:30
|Чили
|0:2
|Уругвай
|17 тур
|25 марта, пятница
|02:30
|Бразилия
|4:0
|Чили
|16 тур
|1 февраля, вторник
|23:00
|Боливия
|2:3
|Чили
|15 тур
|28 января, пятница
|03:15
|Чили
|1:2
|Аргентина
|14 тур
|17 ноября, среда
|03:15
|Чили
|0:2
|Эквадор
|13 тур
|12 ноября, пятница
|02:00
|Парагвай
|0:1
|Чили
|12 тур
|15 октября, пятница
|03:00
|Чили
|3:0
|Венесуэла
|5 тур
|11 октября, понедельник
|03:00
|Чили
|2:0
|Парагвай
|11 тур
|8 октября, пятница
|04:00
|Перу
|2:0
|Чили
|10 тур
|10 сентября, пятница
|02:00
|Колумбия
|3:1
|Чили
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|00:00
|Эквадор
|0:0
|Чили
|9 тур
|3 сентября, пятница
|04:00
|Чили
|0:1
|Бразилия
|8 тур
|9 июня, среда
|04:30
|Чили
|1:1
|Боливия
|7 тур
|4 июня, пятница
|03:00
|Аргентина
|1:1
|Чили
|4 тур
|18 ноября, среда
|00:01
|Венесуэла
|2:1
|Чили
|3 тур
|14 ноября, суббота
|02:00
|Чили
|2:0
|Перу
|2 тур
|14 октября, среда
|03:30
|Чили
|2:2
|Колумбия
|1 тур
|9 октября, пятница
|01:45
|Уругвай
|2:1
|Чили