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    Результаты сборной Чили по футболу

    Сайт www.anfp.cl
    Тренер Мартин Ласарте
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
    18 тур
    		30 марта, среда 02:30 Чили 0:2 Уругвай
    17 тур
    		25 марта, пятница 02:30 Бразилия 4:0 Чили
    16 тур
    		1 февраля, вторник 23:00 Боливия 2:3 Чили
    15 тур
    		28 января, пятница 03:15 Чили 1:2 Аргентина
    14 тур
    		17 ноября, среда 03:15 Чили 0:2 Эквадор
    13 тур
    		12 ноября, пятница 02:00 Парагвай 0:1 Чили
    12 тур
    		15 октября, пятница 03:00 Чили 3:0 Венесуэла
    5 тур
    		11 октября, понедельник 03:00 Чили 2:0 Парагвай
    11 тур
    		8 октября, пятница 04:00 Перу 2:0 Чили
    10 тур
    		10 сентября, пятница 02:00 Колумбия 3:1 Чили
    6 тур
    		6 сентября, понедельник 00:00 Эквадор 0:0 Чили
    9 тур
    		3 сентября, пятница 04:00 Чили 0:1 Бразилия
    8 тур
    		9 июня, среда 04:30 Чили 1:1 Боливия
    7 тур
    		4 июня, пятница 03:00 Аргентина 1:1 Чили
    4 тур
    		18 ноября, среда 00:01 Венесуэла 2:1 Чили
    3 тур
    		14 ноября, суббота 02:00 Чили 2:0 Перу
    2 тур
    		14 октября, среда 03:30 Чили 2:2 Колумбия
    1 тур
    		9 октября, пятница 01:45 Уругвай 2:1 Чили
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