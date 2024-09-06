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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 06 сентября 2024
Аргентина
06.09.2024, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
3 : 0
Завершен
Чили
48'
А. Мак Аллистер
84'
Х. Альварес
90+1'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Чили
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
А. Гарначо
90'
+1
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Х. Альварес
89'
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
84'
Замена
М. Акунья
️️️️
Л. Мартинес
79'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мак Аллистер
79'
79'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Э. Варгас
Замена
А. Гарначо
️️️️
Л. Мартинес
79'
72'
Замена
Э. Мена
️️️️
Т. Галдамес
72'
Замена
К. Баэса
️️️️
Р. Эчеверрия
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
71'
65'
Желтая карточка
П. Диас
61'
Замена
У. Аларкон
️️️️
М. Нуньес
61'
Замена
К. Паласиос
️️️️
В. Давила
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Н. Гонсалес
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Х. Альварес
48'
40'
Желтая карточка
В. Давила
39'
Желтая карточка
М. Нуньес
Желтая карточка
Р. Де Пауль
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
(К)
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Фелипе Лойола
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Аргентина
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Матиас Соуле
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
8
Эстебан Павес
ЦП
21
Уильямс Аларкон
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Мартинес
13
Ромеро
19
Отаменди
6
Мартинес
26
Молина
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
15
Гонсалес
22
Мартинес
9
Альварес
4-1-2-1-2
12
Ариас
4
Исла
21
Каталан
5
Диас
6
Галдамес
18
Эчеверрия
8
Лойола
10
Нуньес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
6
Мартинес
8
Акунья
8
Акунья
6
Мартинес
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
15
Гонсалес
22
Мартинес
17
Гарначо
17
Гарначо
22
Мартинес
20
Мак Аллистер
10
Дибала
10
Дибала
20
Мак Аллистер
9
Альварес
21
Кастелланос
21
Кастелланос
9
Альварес
6
Галдамес
2
Мена
2
Мена
6
Галдамес
18
Эчеверрия
2
Баэса
2
Баэса
18
Эчеверрия
10
Нуньес
21
Аларкон
21
Аларкон
10
Нуньес
11
Варгас
22
Бреретон
22
Бреретон
11
Варгас
11
Давила
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Давила
Остались в запасе
Аргентина
Чили
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
28
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
23
Брайан Кортес
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
28
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Аргентина - Чили
2
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
637
341
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Монументаль
Посещаемость:
52160 из 65645 зрителей (79%)
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