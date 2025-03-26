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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Эквадор
Чили - Эквадор: обзор матча 26 марта 2025
Чили
26.03.2025, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Эквадор
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
85'
Желтая карточка
Г. Плата
Желтая карточка
Ф. Лойола
84'
81'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Э. Павес
️️️️
Р. Эчеверрия
77'
Замена
F. Zampedri
️️️️
Э. Варгас
76'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
В. Писарро
76'
Замена
L. Cabral
️️️️
А. Видаль
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Артуро Видаль
(К)
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
(К)
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
15
Дарвин Гуагуа
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Dylan Escobar
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Luciano Cabral
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
9
Александр Аравена
ЦФ
22
Fernando Zampedri
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
24
Яймар Медина
ЦП
25
Patrik Mercado
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
18
Джон Меркадо
ПВ
4-1-3-1-1
23
Кортес
17
Суасо
3
Марипан
5
Диас
8
Лойола
18
Эчеверрия
8
Видаль
15
Вальдес
6
Писарро
11
Осорио
11
Варгас
4-1-3-1-1
1
Галиндес
4
Ордоньес
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
15
Гуагуа
19
Плата
13
Валенсия
18
Эчеверрия
8
Павес
8
Павес
18
Эчеверрия
8
Видаль
11
11
8
Видаль
6
Писарро
20
Арангис
20
Арангис
6
Писарро
11
Варгас
22
22
11
Варгас
7
Эступиньян
2
Торрес
2
Торрес
7
Эступиньян
Остались в запасе
Чили
Эквадор
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Dylan Escobar
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
9
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
24
Яймар Медина
ЦП
25
Patrik Mercado
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
18
Джон Меркадо
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Dylan Escobar
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
9
Александр Аравена
ЦФ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
6
Денил Кастильо
ОП
24
Яймар Медина
ЦП
25
Patrik Mercado
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
18
Джон Меркадо
ПВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Чили - Эквадор
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
15
Офсайды
0
3
Количество передач
594
399
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Посещаемость:
38996 из 46000 зрителей (84%)
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