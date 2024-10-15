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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Чили
Колумбия - Чили: обзор матча 15 октября 2024
Колумбия
15.10.2024, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
4 : 0
Завершен
Чили
34'
Д. Санчес
52'
Л. Диас
82'
Д. Дуран
90+3'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Чили
ГОЛ! 4:0!
Л. Синистерра
90'
+3
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Й. Мохика
86'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Родригес
86'
84'
Замена
U. Ortegoza
️️️️
Э. Пульгар
ГОЛ! 3:0!
Д. Дуран
Пас отдал
Л. Синистерра
82'
Желтая карточка
Й. Мохика
78'
77'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Ариас
77'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Диас
76'
65'
Желтая карточка
Г. Тапия
60'
Замена
М. Герреро
️️️️
Р. Эчеверрия
60'
Замена
Г. Тапия
️️️️
Э. Варгас
ГОЛ! 2:0!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Родригес
52'
46'
Замена
M. Morales
️️️️
Т. Галдамес
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Кордоба
46'
Желтая карточка
Д. Кордоба
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
(К)
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
18
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
4
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
24
Andrés Román
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
Чили
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
3
Marcelo Morales
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
3
Лукуми
4
Ариас
16
Лерма
6
Риос
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
4-2-1-1-2
23
Кортес
8
Лойола
3
Марипан
22
Кушчевич
6
Галдамес
13
Пульгар
18
Эчеверрия
15
Вальдес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
17
Мохика
4
Кабаль
4
Кабаль
17
Мохика
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Ариас
7
Диас
18
Синистерра
18
Синистерра
7
Диас
9
Кордоба
14
Дуран
14
Дуран
9
Кордоба
6
Галдамес
3
3
6
Галдамес
13
Пульгар
16
16
13
Пульгар
18
Эчеверрия
9
Герреро
9
Герреро
18
Эчеверрия
11
Варгас
16
Тапия
16
Тапия
11
Варгас
Остались в запасе
Колумбия
Чили
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
24
Andrés Román
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
Главный тренер
Нестор Лоренцо
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Кевин Миер
ВР
24
Andrés Román
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Колумбия - Чили
2
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
15
Офсайды
8
0
Количество передач
438
261
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
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