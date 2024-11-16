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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Чили
Перу - Чили: обзор матча 16 ноября 2024
Перу
16.11.2024, суббота, 04:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Чили
90'
+6
Замена
Ф. Мора
️️️️
Э. Варгас
90'
+5
Замена
Э. Павес
️️️️
В. Писарро
90'
+1
Желтая карточка
Г. Суасо
88'
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
Р. Гарсес
️️️️
О. Сонне
87'
Замена
J. Rivera
️️️️
А. Корсо
86'
Замена
П. Киспе
️️️️
А. Валера
78'
Замена
Э. Флорес
️️️️
С. Пенья
78'
Желтая карточка
У. Картахена
66'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Паоло Герреро
63'
Желтая карточка
А. Корсо
46'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Лойола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Артуро Видаль
(К)
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
9
Александр Аравена
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Перу
12
Диего Энрикес
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Чили
23
Vicente Reyes
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
9
Фелипе Мора
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
4-1-2-3
12
Каседа
3
Корсо
5
Араухо
22
Калленс
22
Сонне
16
Картахена
10
Пенья
7
Поло
20
Валера
17
Адвинкула
9
Герреро
4-1-3-2
23
Кортес
8
Лойола
3
Марипан
5
Диас
17
Суасо
18
Эчеверрия
8
Видаль
6
Писарро
15
Вальдес
11
Варгас
9
Аравена
22
Сонне
15
Гарсес
15
Гарсес
22
Сонне
20
Валера
8
Киспе
8
Киспе
20
Валера
3
Корсо
11
11
3
Корсо
9
Герреро
9
Лападула
9
Лападула
9
Герреро
10
Пенья
20
Флорес
20
Флорес
10
Пенья
6
Писарро
8
Павес
8
Павес
6
Писарро
11
Варгас
9
Мора
9
Мора
11
Варгас
Остались в запасе
Перу
Чили
12
Диего Энрикес
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
23
Vicente Reyes
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Диего Энрикес
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Перу - Чили
2
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
304
450
Сейвы
5
6
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Монументаль
Посещаемость:
47122 из 80093 зрителей (58%)
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