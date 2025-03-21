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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Чили
Парагвай - Чили: обзор матча 21 марта 2025
Парагвай
21.03.2025, пятница, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Чили
60'
О. Альдрете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Чили
Замена
А. Ромеро
️️️️
Х. Энкисо
90'
+1
Замена
Каку
️️️️
Р. Соса
86'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
М. Альмирон
86'
Замена
Г. Авалос
️️️️
А. Санабрия
77'
72'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Варгас
71'
Замена
F. Zampedri
️️️️
А. Видаль
71'
Замена
L. Cabral
️️️️
В. Писарро
ГОЛ! 1:0!
О. Альдрете
Пас отдал
А. Санабрия
60'
60'
Замена
Д. Вальдес
️️️️
А. Аравена
Замена
М. Галарса
️️️️
Д. Бобадилья
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Рамон Соса
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
7
Лукас Сепеда
ЛВ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Артуро Видаль
(К)
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
0
Рубен Лескано
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
22
Fernando Zampedri
ЦФ
4-1-3-2
1
Фернандес
5
Бальбуэна
3
Альдрете
6
Алонсо
4
Касерес
14
Кубас
7
Соса
19
Энкисо
10
Альмирон
9
Санабрия
16
Бобадилья
4-1-2-1-2
23
Кортес
8
Лойола
3
Марипан
5
Диас
17
Суасо
18
Эчеверрия
8
Видаль
6
Писарро
7
Сепеда
9
Аравена
11
Варгас
16
Бобадилья
23
Галарса
23
Галарса
16
Бобадилья
10
Альмирон
20
Вилласанти
20
Вилласанти
10
Альмирон
7
Соса
17
Каку
17
Каку
7
Соса
19
Энкисо
11
Ромеро
11
Ромеро
19
Энкисо
9
Санабрия
21
Авалос
21
Авалос
9
Санабрия
6
Писарро
11
11
6
Писарро
9
Аравена
15
Вальдес
15
Вальдес
9
Аравена
11
Варгас
20
Арангис
20
Арангис
11
Варгас
8
Видаль
22
22
8
Видаль
Остались в запасе
Парагвай
Чили
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
0
Рубен Лескано
ЦП
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
24
Agustín Sández
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
0
Рубен Лескано
ЦП
25
Исидро Питта
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Кастельон
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Парагвай - Чили
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
3
Количество передач
268
501
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Посещаемость:
31193 из 36000 зрителей (86%)
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