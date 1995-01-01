Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Браво Клаудио
|Бетис
|Вра
|39
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|Мена Эугенио
|Сантос
|Защ
|34
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|Марипан Гильермо
|Монако
|Защ
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|Сьерральта Франсиско
|Уотфорд
|Защ
|25
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|Роко Энцо
|Эльче
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Вегас Себастьян
|Монтеррей
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Видаль Артуро
|Фламенго
|Пол
|35
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|Исла Маурисио
|Фламенго
|Пол
|34
|5
|0
|0
|1
|0
|17
|Медель Гари
|Болонья
|Пол
|35
|5
|0
|0
|1
|0
|20
|Арангис Чарлес
|Байер
|Пол
|33
|5
|0
|0
|0
|0
|13
|Пульгар Эрик
|Фламенго
|Пол
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|19
|Аларкон Томас
|Кадис
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Пиньярес Сесар
|Унион Эспаньола
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|14
|Гальдамес Пабло
|Кремонезе
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|27
|Арангис Пабло
|Универсидад де Чили
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Варгас Эдуардо
|Тигрес УАНЛ
|Нап
|33
|5
|2
|1
|0
|0
|9
|Менезес Жан
|Леон
|Нап
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|22
|Бреретон Бен
|Блэкберн
|Нап
|23
|3
|1
|1
|1
|0
|10
|Санчес Алексис
|Марсель
|Нап
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Паласиос Карлос
|Интернасьонал
|Нап
|22
|1
|0
|0
|1
|0
|24
|Арриагада Лусиано
|Коло-Коло
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 6