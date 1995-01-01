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    Состав сборной Чили по футболу

    Сайт www.anfp.cl
    Тренер Мартин Ласарте
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Браво Клаудио Бетис Бетис Чили Испания Вра 39 5 0 0 1 0
    2 Мена Эугенио Сантос Сантос Чили Защ 34 5 0 0 0 0
    3 Марипан Гильермо Монако Монако Чили Защ 28 3 0 0 1 0
    6 Сьерральта Франсиско Уотфорд Уотфорд Чили Защ 25 3 0 0 2 0
    5 Роко Энцо Эльче Эльче Чили Защ 30 2 0 0 0 0
    18 Вегас Себастьян Монтеррей Монтеррей Чили Защ 26 1 0 0 0 0
    8 Видаль Артуро Фламенго Фламенго Чили Пол 35 5 0 0 2 0
    4 Исла Маурисио Фламенго Фламенго Чили Пол 34 5 0 0 1 0
    17 Медель Гари Болонья Болонья Чили Пол 35 5 0 0 1 0
    20 Арангис Чарлес Байер Байер Чили Пол 33 5 0 0 0 0
    13 Пульгар Эрик Фламенго Фламенго Чили Пол 29 4 0 0 1 0
    19 Аларкон Томас Кадис Кадис Чили Пол 24 3 0 0 0 0
    7 Пиньярес Сесар Унион Эспаньола Унион Эспаньола Чили Пол 31 2 0 0 0 0
    14 Гальдамес Пабло Кремонезе Кремонезе Чили Пол 26 1 0 0 0 0
    27 Арангис Пабло Универсидад де Чили Универсидад де Чили Чили Пол 25 1 0 0 0 0
    11 Варгас Эдуардо Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ Чили Нап 33 5 2 1 0 0
    9 Менезес Жан Леон Леон Чили Нап 29 4 0 0 0 0
    22 Бреретон Бен Блэкберн Блэкберн Чили Англия Нап 23 3 1 1 1 0
    10 Санчес Алексис Марсель Марсель Чили Нап 34 1 0 0 0 0
    21 Паласиос Карлос Интернасьонал Интернасьонал Чили Нап 22 1 0 0 1 0
    24 Арриагада Лусиано Коло-Коло Коло-Коло Чили Нап 20 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 6
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