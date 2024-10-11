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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Бразилия
Чили - Бразилия: обзор матча 11 октября 2024
Чили
11.10.2024, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бразилия
2'
Э. Варгас
45+1'
И. Жезус
89'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Бразилия
89'
ГОЛ! 1:2!
Л. Энрике
Пас отдал
Б. Гимарайнс
85'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Абнер
76'
Замена
Эндрик
️️️️
И. Жезус
Замена
Г. Тапия
️️️️
Д. Вальдес
76'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Э. Варгас
76'
Замена
У. Аларкон
️️️️
Э. Павес
76'
Желтая карточка
Ф. Лойола
72'
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Савиньо
Замена
M. Morales
️️️️
Т. Галдамес
65'
62'
Желтая карточка
Данило
46'
Замена
Жерсон
️️️️
Л. Пакета
46'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Андре
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Жезус
Пас отдал
Савиньо
Желтая карточка
Т. Галдамес
40'
3'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Ф. Лойола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
(К)
ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
18
Андре
ОП
20
Лукас Пакета
АП
20
Савиньо
ПВ
10
Родриго
ПВ
10
Рафинья
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Чили
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
3
Marcelo Morales
ЦЗ
21
Уильямс Аларкон
ЦП
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
Бразилия
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Луис Энрике
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Кортес
6
Галдамес
22
Кушчевич
3
Марипан
8
Лойола
18
Эчеверрия
15
Вальдес
8
Павес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
4-1-3-2
23
Эдерсон
13
Данило
4
Маркиньос
3
Габриэль
16
Абнер
18
Андре
10
Рафинья
20
Пакета
10
Родриго
26
Жезус
20
Савиньо
6
Галдамес
3
3
6
Галдамес
8
Павес
21
Аларкон
21
Аларкон
8
Павес
11
Варгас
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Варгас
15
Вальдес
16
Тапия
16
Тапия
15
Вальдес
18
Андре
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
18
Андре
20
Пакета
7
Жерсон
7
Жерсон
20
Пакета
16
Абнер
22
Мартинелли
22
Мартинелли
16
Абнер
20
Савиньо
20
Энрике
20
Энрике
20
Савиньо
26
Жезус
9
Эндрик
9
Эндрик
26
Жезус
Остались в запасе
Чили
Бразилия
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Чили - Бразилия
2
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
233
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Посещаемость:
43059 из 46000 зрителей (93%)
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