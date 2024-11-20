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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Венесуэла
Чили - Венесуэла: обзор матча 20 ноября 2024
Чили
20.11.2024, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
4 : 2
Завершен
Венесуэла
20'
Э. Варгас
29'
Т. Ринкон (АГ)
38'
Л. Сепеда
47'
Л. Сепеда
13'
Д. Саварино
22'
Р. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Венесуэла
87'
Замена
Й. Кадис
️️️️
М. Анхель Наварро
85'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Ф. Мора
️️️️
Э. Варгас
81'
Замена
Э. Павес
️️️️
В. Писарро
81'
78'
Желтая карточка
В. Анхель
71'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
Х. Арамбуру
71'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
L. Cabral
️️️️
А. Видаль
67'
55'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 4:2!
Л. Сепеда
47'
43'
Желтая карточка
Х. Арамбуру
ГОЛ! 3:2!
Л. Сепеда
Пас отдал
Э. Варгас
38'
Желтая карточка
А. Видаль
37'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Ринкон
29'
22'
ГОЛ! 1:2!
Р. Рамирес
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Й. Сотельдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Артуро Видаль
(К)
ЦП
6
Висенте Писарро
ЦП
9
Александр Аравена
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Чили
23
Vicente Reyes
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Luciano Cabral
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
2
Carlos Vivas
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Bryant Ortega
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Maurice Cova
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
4-1-2-3
23
Кортес
17
Суасо
3
Марипан
5
Диас
2
Ормасабаль
18
Эчеверрия
8
Видаль
6
Писарро
11
Варгас
7
Сепеда
9
Аравена
4-1-4-1
22
Ромо
4
Арамбуру
14
Рамирес
3
Анхель
15
Наварро
13
Мартинес
10
Сотельдо
11
Саварино
10
Сеговия
8
Ринкон
23
Рондон
6
Писарро
8
Павес
8
Павес
6
Писарро
8
Видаль
11
11
8
Видаль
11
Варгас
9
Мора
9
Мора
11
Варгас
4
Арамбуру
2
Феррарези
2
Феррарези
4
Арамбуру
8
Ринкон
19
Мурильо
19
Мурильо
8
Ринкон
15
Наварро
29
Кадис
29
Кадис
15
Наварро
23
Рондон
19
Рамирес
19
Рамирес
23
Рондон
Остались в запасе
Чили
Венесуэла
23
Vicente Reyes
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Bryant Ortega
ЦП
8
Maurice Cova
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
2
Erick Wiemberg
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
16
Гонсало Тапия
ЦФ
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Carlos Vivas
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Bryant Ortega
ЦП
8
Maurice Cova
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Чили - Венесуэла
1
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
13
Офсайды
5
2
Количество передач
514
321
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Посещаемость:
31906 из 46000 зрителей (69%)
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