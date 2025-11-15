Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили

Полузащитник сборной России Александр Головин назвал причину поражения от Чили в товарищеской встрече.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Насколько счет отражает содержание игры?

– Как по мне, несильно отражает, потому что играли мы лучше. Допустили две грубые ошибки. Они сами ничего не создали.

У нас было много моментов, мы их не реализовали. Просто они воспользовались нашими ошибками и не простили нас.

– Этот матч стал для вас 50‑м в составе сборной России. Можете назвать лучший?

– Лучший не выделю, все по‑своему хороши. Даже поражения, они многому учат. Поэтому, надеюсь, буду больше играть.