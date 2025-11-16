Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Да, сборная России проиграла. Не надо сравнивать экспертам сборную России 2017 года и Чили. Сегодня я слышал: там эксперты говорили, что одни лучше, другие хуже, и футболисты лучше, хуже.

Там Видаль играл, у нас в России тоже играли хорошие футболисты. Это были разные сборные и разная подготовка. Мы к Кубку конфедераций готовились, к официальным играм, а здесь просто товарищеские матчи и новое поколение.

По поводу сборной я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать.

Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, – они будут формировать костяк сборной России.

Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.

Кроме того, я очень впечатлен тем, как в Сочи собралась такая армия российских болельщиков. Не зря съездили и пригласили их поддержать сборную на матче!» – написал Глушаков в своем телеграм‑канале.