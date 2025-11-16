Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили

Сегодня, 00:24

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеской встречи с Чили.

  • Россияне уступили дома со счетом 0:2.
  • Это их первое поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Да, сборная России проиграла. Не надо сравнивать экспертам сборную России 2017 года и Чили. Сегодня я слышал: там эксперты говорили, что одни лучше, другие хуже, и футболисты лучше, хуже.

Там Видаль играл, у нас в России тоже играли хорошие футболисты. Это были разные сборные и разная подготовка. Мы к Кубку конфедераций готовились, к официальным играм, а здесь просто товарищеские матчи и новое поколение.

По поводу сборной я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать.

Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, – они будут формировать костяк сборной России.

Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.

Кроме того, я очень впечатлен тем, как в Сочи собралась такая армия российских болельщиков. Не зря съездили и пригласили их поддержать сборную на матче!» – написал Глушаков в своем телеграм‑канале.

Еще по теме:
Аршавин: «В России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда» 29
Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался 2
Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает» 7
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Чили Россия Глушаков Денис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Первое за четыре года поражение сборной России, новый штаб «Спартака», «Динамо» лишится спонсора и другие новости
02:00
1
Карпин выбрал лучший и худший матч сборной России в 2025 году
01:50
1
Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»
01:30
1
Осинькин определил трех лучших игроков сборной России в матче с Чили
01:15
Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России
01:00
2
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
00:47
Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили
00:24
ВидеоБевеев высказался о голевой ошибке в матче с Чили
00:12
1
Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России
01:00
2
Карпин назвал желаемых соперников для сборной России в 2026 году
00:36
Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили
00:24
ВидеоБевеев высказался о голевой ошибке в матче с Чили
00:12
1
Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили
Вчера, 23:57
Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили
Вчера, 23:35
4
Обляков рассказал о травме, полученной в матче с Чили
Вчера, 23:23
Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России
Вчера, 23:11
1
ВидеоДивеев прокомментировал свою голевую ошибку в матче с Чили
Вчера, 22:56
Состав временного тренерского штаба «Спартака»
Вчера, 22:41
6
Рабинер прокомментировал 0:2 России от Чили
Вчера, 22:25
Реакция Карпина на поражение России от Чили
Вчера, 22:09
5
Корнеев – о поражении России от Чили: «По сути, это 0:4»
Вчера, 21:50
В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске тренера
Вчера, 21:38
11
Глушенков одним словом назвал причину поражения от Чили
Вчера, 21:27
2
Семин объяснил, чем ему понравился проигранный матч России с Чили
Вчера, 21:17
1
Тренер Чили оценил победу над Россией
Вчера, 20:56
1
Карпин прокомментировал поражение России от Чили
Вчера, 20:43
14
ВидеоДивеев признал свою ошибку в матче с Чили
Вчера, 20:33
2
Сборная России прокомментировала поражение от Чили
Вчера, 20:23
1
Прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия сборной России
Вчера, 20:04
28
⚡️ Товарищеский матч. Россия проиграла дома слабейшей сборной Южной Америки (0:2)
Вчера, 19:57
130
Карпин ответил на обвинения, что он «копает яму» ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 19:49
10
ВидеоЧилийцы забили 2-й гол в ворота сборной России после ошибки Бевеева
Вчера, 19:41
34
Ташуев оценил решение «Спартака» не рассматривать российских тренеров
Вчера, 19:15
4
Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком»
Вчера, 18:38
4
Шнякин объяснил, почему многим нравится комментатор Стогниенко
Вчера, 18:24
2
Семшов высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
Вчера, 18:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 