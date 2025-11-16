Дивеев двумя словами описал проигранный матч Чили

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Чили (0:2).
«Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза – один мой, второй – рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге.
Бывает, это – футбол. Без поражений не бывает побед. Будем разбирать, как мы должны играть с такими командами, которые обороняются 5-4-1», – сказал Дивеев.
- Россия проиграла впервые с 2021 года.
- Беспроигрышная серия составила 23 матча.
- Теперь сборная России соберется весной.
Источник: РФС