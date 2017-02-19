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    «Локомотив» предложил 350 тысяч за аренду чилийского защитника

    Защитник «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может продолжить карьеру в России. Сообщается, что в услугах 22-летнего чилийца заинтересован «Локомотив», который хочет арендовать футболиста до конца сезона.

    «Локомотив» предложил чилийцам 350 тысяч евро за аренду Марипана до лета. Затем московский клуб сможет выкупить защитника за 2 миллиона 150 тысяч», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В январе 2017 года игрок дебютировал за сборную Чили.

    Источник: ТАСС

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    19.02.2017 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 февраля 2017, 10:46

      Правильно) надо сначала посмотреть что за игрок) а то один уже такой прошёл мимо) который требует долгий контракт с большой суммой , типа чтобы потом не парится и играть не напрягаясь, Колкера я имею ввиду) таких не надо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 19 февраля 2017, 23:32

      Нужно больше защитников!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 февраля 2017, 17:19

      молодцы! Страхуются!

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 февраля 2017, 17:01

      селекция заработала?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > LokoGoGo 19 февраля 2017, 19:03

      Нападающий нужен, трансферное окно через 5 дней закрывается.

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Антибиотик 19 февраля 2017, 19:11

      это понятно, я про то, что слишком много новостей о Локо

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