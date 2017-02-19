«Локомотив» предложил 350 тысяч за аренду чилийского защитника

Защитник «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может продолжить карьеру в России. Сообщается, что в услугах 22-летнего чилийца заинтересован «Локомотив», который хочет арендовать футболиста до конца сезона.

«Локомотив» предложил чилийцам 350 тысяч евро за аренду Марипана до лета. Затем московский клуб сможет выкупить защитника за 2 миллиона 150 тысяч», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В январе 2017 года игрок дебютировал за сборную Чили.