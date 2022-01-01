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Чили. Примера 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Монументаль Давид Арельяно
Сантьяго
47 017
2
Сан-Карлос де Апокиндо
Сантьяго
20 000
3
Уачипато-КАП Асеро
Талькахуано
10 500
4
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Сантьяго
46 000
5
Эль Теньенте
Ранкагуа
15 600
6
Эстадио Мунисипаль де Ла Цистерна
Сантьяго
8 000
7
Мунисипаль Нельсон Оярсун Аренас
Чильян
12 000
8
Мунисипаль Николас Чахуан Назар
Ла Калера
9 200
9
Саусалито
Винья-дель-Мар
18 037
10
Мунисипаль Франсиско Санчес Руморосо
Кокимбо
18 750
11
Эстер Роа
Консепсьон
30 448
12
Эль-Кобре
Эль-Сальвадор
12 000
13
Густаво Окаранца
Лимаче
3 000
14
Бисентенарио де Ла-Флорида
Сантьяго
12 000
15
Ла Портада
Ла Серена
14 000
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