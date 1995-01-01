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    Чили. Примера - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Чили. Примера 2024, 9 тур
    22 апреля, понедельник 03:00 Кобрелоа 0:3 Аудакс Итальяно
    22 апреля, понедельник 00:30 Унион Эспаньола 5:3 Депортес Копиапо
    21 апреля, воскресенье 22:00 Палестино 2:2 Универсидад де Чили
    21 апреля, воскресенье 19:30 Уачипато 2:1 Депортес Икике
    21 апреля, воскресенье 03:30 Кокимбо Унидо 2:0 О'Хиггинс
    21 апреля, воскресенье 00:30 Универсидад Католика 0:1 Коло-Коло
    20 апреля, суббота 22:00 Кобресаль 2:2 Ньюбленсе
    20 апреля, суббота 03:30 Унион Ла Калера 0:1 Эвертон Винья-дель-Мар
    Чили. Примера 2024, 7 тур
    17 апреля, среда 22:30 Палестино 2:0 Уачипато
    8 апреля, понедельник 00:30 Кокимбо Унидо 2:1 Кобрелоа
    7 апреля, воскресенье 22:00 Унион Ла Калера 2:3 О'Хиггинс
    7 апреля, воскресенье 02:00 Эвертон Винья-дель-Мар 2:0 Аудакс Итальяно
    6 апреля, суббота 23:30 Универсидад Католика 2:0 Кобресаль
    6 апреля, суббота 21:00 Ньюбленсе 3:0 Коло-Коло
    6 апреля, суббота 18:30 Депортес Копиапо 3:0 Депортес Икике
    Чили. Примера 2024, 8 тур
    16 апреля, вторник 03:30 Коло-Коло 0:2 Кобрелоа
    16 апреля, вторник 01:00 Кобресаль 3:0 Депортес Копиапо
    15 апреля, понедельник 03:00 Аудакс Итальяно 2:2 Унион Ла Калера
    14 апреля, воскресенье 22:00 Ньюбленсе 0:2 Палестино
    14 апреля, воскресенье 19:30 Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Унидо
    14 апреля, воскресенье 19:30 О'Хиггинс 0:0 Уачипато
    14 апреля, воскресенье 03:00 Депортес Икике 2:3 Универсидад Католика
    14 апреля, воскресенье 00:30 Унион Эспаньола 4:2 Эвертон Винья-дель-Мар
    Чили. Примера 2024, 22 тур
    8 апреля, понедельник 03:00 Унион Эспаньола 0:1 Универсидад де Чили
    Чили. Примера 2024, 6 тур
    1 апреля, понедельник 02:30 Унион Эспаньола 5:3 Ньюбленсе
    1 апреля, понедельник 00:00 Кобрелоа 1:3 Универсидад де Чили
    31 марта, воскресенье 01:30 Депортес Копиапо 2:0 Унион Ла Калера
    31 марта, воскресенье 00:00 Коло-Коло 4:1 Эвертон Винья-дель-Мар
    30 марта, суббота 18:00 Уачипато 0:0 Универсидад Католика
    30 марта, суббота 02:30 Кобресаль 0:2 Палестино
    29 марта, пятница 02:30 О'Хиггинс 0:3 Депортес Икике
    29 марта, пятница 00:00 Аудакс Итальяно 0:1 Кокимбо Унидо
    Чили. Примера 2024, 1 тур
    26 марта, вторник 01:00 Универсидад де Чили 2:2 Кобресаль
    24 марта, воскресенье 00:00 Эвертон Винья-дель-Мар 0:0 Палестино
    23 марта, суббота 01:00 Унион Ла Калера 0:0 Универсидад Католика
    20 февраля, вторник 02:00 Аудакс Итальяно 2:3 Депортес Икике
    19 февраля, понедельник 02:30 Кобрелоа 1:1 Уачипато
    18 февраля, воскресенье 02:30 Депортес Копиапо 1:3 О'Хиггинс
    18 февраля, воскресенье 00:00 Унион Эспаньола 0:3 Коло-Коло
    17 февраля, суббота 03:30 Ньюбленсе 0:0 Кокимбо Унидо
    Чили. Примера 2024, 5 тур
    18 марта, понедельник 02:30 Универсидад Католика 0:0 Аудакс Итальяно
    18 марта, понедельник 00:00 Палестино 0:0 Унион Ла Калера
    17 марта, воскресенье 18:00 Кокимбо Унидо 0:0 Коло-Коло
    17 марта, воскресенье 18:00 Уачипато 2:1 Депортес Копиапо
    17 марта, воскресенье 02:30 Кобрелоа 1:0 Унион Эспаньола
    17 марта, воскресенье 00:00 Универсидад де Чили 1:0 О'Хиггинс
    16 марта, суббота 18:00 Эвертон Винья-дель-Мар 3:2 Ньюбленсе
    16 марта, суббота 02:30 Депортес Икике 1:0 Кобресаль
    Чили. Примера 2024, 4 тур
    12 марта, вторник 03:30 Унион Ла Калера 0:2 Кобрелоа
    12 марта, вторник 01:00 Универсидад Католика 2:4 Эвертон Винья-дель-Мар
    11 марта, понедельник 00:00 Коло-Коло 0:1 Универсидад де Чили
    11 марта, понедельник 00:00 Ньюбленсе 1:0 Депортес Копиапо
    10 марта, воскресенье 18:00 Депортес Икике 4:2 Кокимбо Унидо
    10 марта, воскресенье 02:30 О'Хиггинс 0:1 Палестино
    10 марта, воскресенье 00:00 Кобресаль 1:2 Уачипато
    Чили. Примера 2024, 19 тур
    10 марта, воскресенье 02:30 Унион Эспаньола 3:0 Аудакс Итальяно
    Чили. Примера 2024, 3 тур
    5 марта, вторник 01:00 Депортес Копиапо 1:3 Универсидад де Чили
    4 марта, понедельник 02:30 Унион Ла Калера 1:3 Депортес Икике
    4 марта, понедельник 00:00 Коло-Коло 2:0 Уачипато
    3 марта, воскресенье 02:30 Унион Эспаньола 1:0 Кокимбо Унидо
    3 марта, воскресенье 02:30 Ньюбленсе 1:2 Аудакс Итальяно
    3 марта, воскресенье 00:00 Палестино 0:2 Универсидад Католика
    2 марта, суббота 02:30 Кобрелоа 2:1 Кобресаль
    Чили. Примера 2024, 18 тур
    3 марта, воскресенье 00:00 О'Хиггинс 1:1 Эвертон Винья-дель-Мар
    Чили. Примера 2024, 2 тур
    26 февраля, понедельник 02:30 Кобресаль 2:2 Унион Эспаньола
    26 февраля, понедельник 00:00 О'Хиггинс 1:0 Коло-Коло
    25 февраля, воскресенье 18:00 Уачипато 0:1 Унион Ла Калера
    25 февраля, воскресенье 18:00 Депортес Икике 1:1 Эвертон Винья-дель-Мар
    25 февраля, воскресенье 00:00 Палестино 5:0 Кобрелоа
    25 февраля, воскресенье 00:00 Универсидад де Чили 1:0 Аудакс Итальяно
    24 февраля, суббота 03:30 Кокимбо Унидо 3:1 Депортес Копиапо
    24 февраля, суббота 01:00 Универсидад Католика 0:1 Ньюбленсе
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