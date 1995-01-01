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Тур/Стадия:
Чили. Примера 2024, 9 тур
|22 апреля, понедельник
|03:00
|Кобрелоа
|0:3
|Аудакс Итальяно
|22 апреля, понедельник
|00:30
|Унион Эспаньола
|5:3
|Депортес Копиапо
|21 апреля, воскресенье
|22:00
|Палестино
|2:2
|Универсидад де Чили
|21 апреля, воскресенье
|19:30
|Уачипато
|2:1
|Депортес Икике
|21 апреля, воскресенье
|03:30
|Кокимбо Унидо
|2:0
|О'Хиггинс
|21 апреля, воскресенье
|00:30
|Универсидад Католика
|0:1
|Коло-Коло
|20 апреля, суббота
|22:00
|Кобресаль
|2:2
|Ньюбленсе
|20 апреля, суббота
|03:30
|Унион Ла Калера
|0:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера 2024, 7 тур
|17 апреля, среда
|22:30
|Палестино
|2:0
|Уачипато
|8 апреля, понедельник
|00:30
|Кокимбо Унидо
|2:1
|Кобрелоа
|7 апреля, воскресенье
|22:00
|Унион Ла Калера
|2:3
|О'Хиггинс
|7 апреля, воскресенье
|02:00
|Эвертон Винья-дель-Мар
|2:0
|Аудакс Итальяно
|6 апреля, суббота
|23:30
|Универсидад Католика
|2:0
|Кобресаль
|6 апреля, суббота
|21:00
|Ньюбленсе
|3:0
|Коло-Коло
|6 апреля, суббота
|18:30
|Депортес Копиапо
|3:0
|Депортес Икике
Чили. Примера 2024, 8 тур
|16 апреля, вторник
|03:30
|Коло-Коло
|0:2
|Кобрелоа
|16 апреля, вторник
|01:00
|Кобресаль
|3:0
|Депортес Копиапо
|15 апреля, понедельник
|03:00
|Аудакс Итальяно
|2:2
|Унион Ла Калера
|14 апреля, воскресенье
|22:00
|Ньюбленсе
|0:2
|Палестино
|14 апреля, воскресенье
|19:30
|Универсидад де Чили
|1:1
|Кокимбо Унидо
|14 апреля, воскресенье
|19:30
|О'Хиггинс
|0:0
|Уачипато
|14 апреля, воскресенье
|03:00
|Депортес Икике
|2:3
|Универсидад Католика
|14 апреля, воскресенье
|00:30
|Унион Эспаньола
|4:2
|Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера 2024, 22 тур
|8 апреля, понедельник
|03:00
|Унион Эспаньола
|0:1
|Универсидад де Чили
Чили. Примера 2024, 6 тур
|1 апреля, понедельник
|02:30
|Унион Эспаньола
|5:3
|Ньюбленсе
|1 апреля, понедельник
|00:00
|Кобрелоа
|1:3
|Универсидад де Чили
|31 марта, воскресенье
|01:30
|Депортес Копиапо
|2:0
|Унион Ла Калера
|31 марта, воскресенье
|00:00
|Коло-Коло
|4:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
|30 марта, суббота
|18:00
|Уачипато
|0:0
|Универсидад Католика
|30 марта, суббота
|02:30
|Кобресаль
|0:2
|Палестино
|29 марта, пятница
|02:30
|О'Хиггинс
|0:3
|Депортес Икике
|29 марта, пятница
|00:00
|Аудакс Итальяно
|0:1
|Кокимбо Унидо
Чили. Примера 2024, 1 тур
|26 марта, вторник
|01:00
|Универсидад де Чили
|2:2
|Кобресаль
|24 марта, воскресенье
|00:00
|Эвертон Винья-дель-Мар
|0:0
|Палестино
|23 марта, суббота
|01:00
|Унион Ла Калера
|0:0
|Универсидад Католика
|20 февраля, вторник
|02:00
|Аудакс Итальяно
|2:3
|Депортес Икике
|19 февраля, понедельник
|02:30
|Кобрелоа
|1:1
|Уачипато
|18 февраля, воскресенье
|02:30
|Депортес Копиапо
|1:3
|О'Хиггинс
|18 февраля, воскресенье
|00:00
|Унион Эспаньола
|0:3
|Коло-Коло
|17 февраля, суббота
|03:30
|Ньюбленсе
|0:0
|Кокимбо Унидо
Чили. Примера 2024, 5 тур
|18 марта, понедельник
|02:30
|Универсидад Католика
|0:0
|Аудакс Итальяно
|18 марта, понедельник
|00:00
|Палестино
|0:0
|Унион Ла Калера
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Кокимбо Унидо
|0:0
|Коло-Коло
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Уачипато
|2:1
|Депортес Копиапо
|17 марта, воскресенье
|02:30
|Кобрелоа
|1:0
|Унион Эспаньола
|17 марта, воскресенье
|00:00
|Универсидад де Чили
|1:0
|О'Хиггинс
|16 марта, суббота
|18:00
|Эвертон Винья-дель-Мар
|3:2
|Ньюбленсе
|16 марта, суббота
|02:30
|Депортес Икике
|1:0
|Кобресаль
Чили. Примера 2024, 4 тур
|12 марта, вторник
|03:30
|Унион Ла Калера
|0:2
|Кобрелоа
|12 марта, вторник
|01:00
|Универсидад Католика
|2:4
|Эвертон Винья-дель-Мар
|11 марта, понедельник
|00:00
|Коло-Коло
|0:1
|Универсидад де Чили
|11 марта, понедельник
|00:00
|Ньюбленсе
|1:0
|Депортес Копиапо
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Депортес Икике
|4:2
|Кокимбо Унидо
|10 марта, воскресенье
|02:30
|О'Хиггинс
|0:1
|Палестино
|10 марта, воскресенье
|00:00
|Кобресаль
|1:2
|Уачипато
Чили. Примера 2024, 19 тур
|10 марта, воскресенье
|02:30
|Унион Эспаньола
|3:0
|Аудакс Итальяно
Чили. Примера 2024, 3 тур
|5 марта, вторник
|01:00
|Депортес Копиапо
|1:3
|Универсидад де Чили
|4 марта, понедельник
|02:30
|Унион Ла Калера
|1:3
|Депортес Икике
|4 марта, понедельник
|00:00
|Коло-Коло
|2:0
|Уачипато
|3 марта, воскресенье
|02:30
|Унион Эспаньола
|1:0
|Кокимбо Унидо
|3 марта, воскресенье
|02:30
|Ньюбленсе
|1:2
|Аудакс Итальяно
|3 марта, воскресенье
|00:00
|Палестино
|0:2
|Универсидад Католика
|2 марта, суббота
|02:30
|Кобрелоа
|2:1
|Кобресаль
Чили. Примера 2024, 18 тур
|3 марта, воскресенье
|00:00
|О'Хиггинс
|1:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера 2024, 2 тур
|26 февраля, понедельник
|02:30
|Кобресаль
|2:2
|Унион Эспаньола
|26 февраля, понедельник
|00:00
|О'Хиггинс
|1:0
|Коло-Коло
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Уачипато
|0:1
|Унион Ла Калера
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Депортес Икике
|1:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
|25 февраля, воскресенье
|00:00
|Палестино
|5:0
|Кобрелоа
|25 февраля, воскресенье
|00:00
|Универсидад де Чили
|1:0
|Аудакс Итальяно
|24 февраля, суббота
|03:30
|Кокимбо Унидо
|3:1
|Депортес Копиапо
|24 февраля, суббота
|01:00
|Универсидад Католика
|0:1
|Ньюбленсе
Нет завершенных матчей