- 23 ноября 2022
- 23:55 ЧМ-2022. Бельгия минимально победила Канаду, Дэвис не забил пенальти 4
- 18 ноября 2022
- 19:59 Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория 2
- 9 сентября 2022
- 13:26 ЧМ-2030 может пройти в странах Европы, Азии и Африки 2
- 12 июля 2022
- 08:30 Фото Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта 1
- 18 июня 2022
- 10:28 Сборная Египта уволила главного тренера после трех матчей
- 2 мая 2022
- 17:59 ФИФА наказал сборную Сенегала матчем без зрителей за поведение болельщиков в игре с Египтом. Они светили лазером в лицо Салаху
- 31 марта 2022
- 09:54 Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022 4
- 30 марта 2022
- 11:22 Ловрен – Салаху: «Не вешай нос, у бога на тебя большие планы» 1
- 10:52 Кейруш объявил об уходе из сборной Египта
- 29 марта 2022
- 23:02 Салах пропустит чемпионат мира. Он не забил пенальти в серии с Сенегалом 2
- 22:55 Отбор ЧМ-2022. Сенегал обыграл Египет в серии пенальти и вышел на чемпионат мира 1
- 28 марта 2022
- 07:54 Кейруш: «Я вхожу в десятку лучших тренеров мира» 5
- 8 февраля 2022
- 16:14 Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»
- 12:12 Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»
- 7 февраля 2022
- 10:42 Фото «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале
- 00:45 Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир 4
- 6 февраля 2022
- 22:59 Фото Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио 2
- 21:51 Мане и Салах – в стартовых составах Сенегела и Египта на финал Кубка Африки
- 4 февраля 2022
- 19:24 Фото Салах утешал камерунцев после их поражения в полуфинале Кубка Африки 12
- 13:17 Египет стал рекордсменом Кубка Африки по выигранным сериям пенальти
- 00:46 Кубок Африки. Египет в серии пенальти обыграл Камерун и прошел в финал 6
- 31 января 2022
- 07:29 Определились полуфинальные пары Кубка Африки