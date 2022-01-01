Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Египет
Состав
Состав сборной Египта по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.efa.com.eg
Тренер:
Хоссам Хассан
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
23
Шобейр У.
Аль-Ахли
Вра
26
€ 1.2 млн
3
Хани М.
Аль-Ахли
Защ
30
-
2
Ибрахим Я.
Аль-Ахли
Защ
33
€ 0.275 млн
5
Рабия Р.
Аль-Айн
Защ
33
€ 0.6 млн
15
Хафез К.
Пирамидс
Защ
30
€ 0.7 млн
19
Атея М.
Аль-Ахли
Пол
28
€ 4 млн
8
Ашур Э.
Аль-Ахли
Пол
28
€ 4 млн
17
Лашин М.
Пирамидс
Пол
30
€ 3 млн
11
Зико М.
Пирамидс
Нап
29
€ 1.8 млн
12
Хассан Х.
Селтик
Нап
24
€ 3.5 млн
10
Салах М.
Трабзонспор
Нап
34
€ 22 млн
1
Эль-Шенави М.
Аль-Ахли
Вра
37
€ 0.5 млн
16
Солиман А.
Замалек
Вра
37
€ 0.15 млн
26
Алаа М.
Эль-Гуна
Вра
27
€ 1.2 млн
4
Абдельмагид Х.
Лудогорец
Защ
25
€ 2 млн
24
Алаа Т.
ЗЕД
Защ
24
€ 0.25 млн
14
Фатхи Х.
Аль-Ахли
Пол
31
€ 1.8 млн
18
Дунга Н.
Аль-Нажма
Пол
30
-
21
Сабер М.
ЗЕД
Пол
25
€ 1.5 млн
20
Адель И.
Нордшелланд
Нап
25
€ 2.5 млн
7
Трезеге
Аль-Рияд
Нап
31
-
25
Зизо
Аль-Ахли
Нап
30
€ 3.5 млн
22
Мармуш О.
Тоттенхэм
Нап
27
€ 50 млн
9
Абделькарим Х.
Барселона
Нап
18
€ 1.5 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 6, нападающих: 8
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+