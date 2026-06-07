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Дик Адвокат
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Дик Адвокат - статистика
Кюрасао
Нидерланды
27 сентября 1947 (79)
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И
В
П
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Кюрасао
2
1
1
0
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
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