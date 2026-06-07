Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Кубок Йохана Кройфа 2012 Лига Европы 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Товарищеские матчи 2009 Чемпионат Голландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Чемпионат мира 2006