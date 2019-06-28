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Дик Адвокат
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Дик Адвокат - материалы
Кюрасао
Нидерланды
27 сентября 1947 (79)
Тренер
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Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
28.06.2019 14:25
3
«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе
Он объявил об участии в выборах.
06.12.2017 19:05
94
Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо
Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.
11.11.2017 09:00
22
«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью
Фернандо Риксен дрался, хулиганил и помогал «Зениту» добывать первые трофеи. А теперь он каждый день теряет подвижность и силы из-за жуткого диагноза.
19.09.2017 00:05
26
Каким мы запомним Дика Адвоката, который уходит из футбола
Дик Адвокат объявил о завершении тренерской карьеры. «Бомбардир» вспоминает главные подвиги Маленького генерала.
18.03.2017 18:30
5
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11.12.2016 13:30
11
Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня
Ромуло может переехать в Турцию. Гарай хочет вернуться в «Бенфику». В ЦСКА этим летом не будет новичков. «Бомбардир» собрал все новости дня в одном материале.
17.08.2016 22:30
19
Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня
«Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.08.2016 21:00
7
Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня
Адвокат возглавит «Фенербахче». Подольски завершил карьеру в сборной. «Лацио» достиг договоренности по Баштушу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.08.2016 21:15
9
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
05.07.2016 13:00
16
«Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня
Гетце не нужен «Баварии». Селезнев разругался с руководством «Кубани». «Эвертон» уволил Мартинеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.05.2016 22:09
8
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
15.03.2016 15:02
17
Разгромная победа «Арсенала» и пента-трик Агуэро. Главные события 8-го тура английской Премьер-лиги
Случились сразу две тренерские отставки. «Челси» продолжил падение в пропасть. «Манчестер Сити» вернул себе первое место. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил зрителям английский футбольный уик-энд.
05.10.2015 10:00
1
Трансферные слухи. Кавенаги возвращается в Европу, «Штутгарт» может купить игрока «Динамо» или «Спартака»
О замаскированном динамовском трюке, подтвержденном интересе «Спортинга» к Ерохину, плохой новости для болельщиков «Зенита» и замене Адвокаата на Магата – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
22.08.2015 23:11
2
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
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