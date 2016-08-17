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  • Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня

Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня

Массимо Каррера – новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет итальянец Массимо Каррера. Контракт заключен на два года. Это произошло после того, как руководству «Спартака» не удалось договориться с Курбаном Бердыевым.

Каррера был приглашен этим летом в «Спартак» в качестве тренера защитников. До этого он входил в тренерский штаб Антонио Конте. «Я рад, что руководство сделало ставку на меня. Тут заговорили, что довольны будут и медалями, но я рассчитываю на золото. Буду удовлетворен бронзой лишь в том случае, если соперники реально будут сильнее нас на поле», – сказал Каррера на пресс-конференции, посвященной его назначению.

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«Локомотив» подтвердил назначение Корнеева и Хапова

«Локомотив» официально объявил о перестановках в клубной структуре. На посту спортивного директора утвержден Игорь Корнеев, занимавший аналогичную должность в «Зените» с 2009 по 2012 годы. Тренером же вратарей стал бывший голкипер красно-зеленых Заур Хапов. Он играл за «Локо» и сегодня повторно был назначен на должность тренера вратарей.

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Гарай хочет вернуться в «Бенфику»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может вернуться в свой прежний клуб – «Бенфику». Аргентинец хотел бы продолжить карьеру в Португалии. Клубы могут уже в ближайшее время начать переговоры. Гарай готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Бенфику». В «Зенит» защитник перебрался летом 2014 года, и за два сезона в составе питерцев Гарай выиграл чемпионат и Кубок России.

ЦСКА не будет приглашать новичков нынешним летом

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что трансферная кампания для армейского клуба нынешним летом закончена. «Мы отдаем себе отчет в том, что шесть защитников на сезон может быть недостаточно, но никого до конца лета уже не ждем. В трансферное окно приобретений у ЦСКА больше не будет», – сказал Слуцкий. Этим летом ЦСКА арендовал нападающего «Монако» Ласина Траоре и хавбека «Динамо» Алексея Ионова.

Арена ЦСКА сдана в эксплуатацию

Новый стадион ЦСКА готов к полноценному функционированию. В течение нескольких дней армейский клуб поставит спортивное сооружение на учет в Росреестр, зарегистрирует право собственности и пройдет процедуру сертификации стадиона. Первый матч планируется провести 10 сентября. Армейцы встретятся с «Тереком».

«Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона

Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев и Вандерсон пропустят около 2,5 месяцев из-за травм. Об этом сообщил главный тренер «быков» Олег Кононов. У футболистов мышечные повреждения. Таким образом, оба игроки появятся на поле, скорее всего, не раньше ноября.

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Баштуш – в «Лацио»

Защитник «Ростова» Баштуш перешел в итальянский «Лацио». Футболист успешно прошел медицинское обследование в римском клубе. По некоторым данным трансфер оценивается в 6,5 миллионов евро.

Ромуло продолжит карьеру в «Фенербахче»

Полузащитник «Спартака» Ромуло может перейти в «Фенербахче». Агент легионера красно-белых уже провел предварительные переговоры с турецким клубом. Сам Ромуло согласен на переезд в Турцию. Сумма возможного трансфера не озвучивается. В «Спартаке» Ромуло играл с лета 2012 года и за это время он провел 54 матча, в которых забил 3 гола.

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар Бенфика Фенербахче Спартак Фенербахче Мамаев Павел Гарай Эсекьель Ионов Алексей Траоре Ласина Вандерсон Баштуш Адвокат Дик Слуцкий Леонид Каррера Массимо
Комментарии (19)
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TUMS
1471469310
Руководство Спартака вновь "отчудило"...
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Zeff
1471472728
А Мамаев разве футболист? По играм на ЕВРО это было незаметно.
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GeorgeXIII
1471474097
Мамаев еще и симулянт!!!!!!!!!!!
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Каратель помойников
1471488883
мамай и вандерсона споил)
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Ильгизар И
1471494174
Каррера так Каррера
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headvk
1471494635
Удачи Спартаку
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fantom23
1471497070
Мдааа ужжж......А как же тренер Спартака - Бердыев? Не уж то и здесь мясные в пролете ?!
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макс438
1471498991
Федун продолжает чудить. Когда же этот позор прервется, что еще должно произойти!?
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Strig
1471505872
Непонятные манёвры околоыутбольных спекулянтов...
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4agaaa
1471516055
Спартак действительно прибавил, но работа ли это Карреры или все таки Дмитрий Анатольевич оставил свой вклад , тренер уже назначен, так что удачи ему!!!
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