Каким мы запомним Дика Адвоката, который уходит из футбола

Дик Адвокат объявлял об уходе из футбола не один раз, так что подводить итоги его тренерской карьеры можно практически каждый год. Факт в том, что она в любом случае давно преодолела свой пик; портрет Адвоката – это уже не абрис, а сложившаяся работа, в которой пара-тройка новых штришков не поменяет общей картины.

Нынешний сезон во главе «Фенербахче» складывается для Адвоката не слишком удачно. В играх турецкого клуба против «Краснодара» мы увидели, насколько сегодняшний «Фенер» разобран на составные части, насколько каждый звездный винтик стамбульского механизма надеется сработать сам по себе, игнорируя командные интересы. Но российский болельщик будет помнить Адвоката, конечно, не по играм против «Краснодара» – а по санкт-петербургскому периоду, что принес «Зениту» первое чемпионство и невероятный Кубок УЕФА.

Невероятный даже не потому, что «Зенит» выиграл этот кубок – особенное заключалось в стиле, в особой стати, что была присуща тому триумфальному походу. Сине-бело-голубые играли под руководством Адвоката в настоящий тотальный футбол, по конспектам Ринуса Михелса, – и выносили из турнира «Байер» и «Баварию» с красочными, аляповатыми, фантасмагоричными для наших клубов счетами (4:1 и 4:0). Вспомните выезд «Зенита» на пропахшую аспирином «Бай-Арену» – это был настоящий концерт памяти Иеронима Босха. Настолько странно и празднично, что повторить – вряд ли удастся.

«Адвокат – не просто мой коллега. Он хороший и честный человек», – говорил Луи ван Гаал, еще один представитель голландской тренерской школы, который в этом году объявил о завершении карьеры. По окончании этого сезона нам будет не хватать Адвоката так же, как уже не хватает ван Гаала. Впрочем, может быть, Дик снова передумает – и через один-два года согласится принять очередной «Сандерленд», чтобы спасти его от вылета. В прошлый раз все закончилось удачно: «черные коты» избежали падения в пропасть, а Адвокат плакал после решающей ничьей на поле «Арсенала». Потом, правда, случилось необязательное продление контракта, и, вместо того чтобы красиво уйти в мае, голландец покинул «Сандерленд» только в октябре.

Но это – те самые незначительные штришки, что уже не испортят сложившегося портрета.

Титулы Адвоката:

Национальный чемпион – 4 (ПСВ – 1, «Глазго Рейнджерс» – 2, «Зенит» – 1)

Обладатель национального Кубка – 3 (ПСВ – 1, «Глазго Рейнджерс» – 2)

Обладатель Кубка Лиги – 1 («Глазго Рейнджерс»)

Обладатель национального Суперкубка – 4 (ПСВ – 3, «Зенит» – 1)

Обладатель Кубка УЕФА – 1 («Зенит»)

Обладатель Суперкубка УЕФА – 1 («Зенит»)

«Я – сумасшедший». О том, почему завершивший карьеру ван Гаал – великий