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  • «Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня

«Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня

«Ростов» продолжает преследовать ЦСКА

Армейцы без проблем разобрались с «Уфой» и могли оторваться от главного преследователя. К тому же, «Ростов» в первые 40 минут испытывал серьезные трудности в матче с «Динамо», пропустив быстрый гол. Однако команда смогла быстро вернуться в игру, забив мяч уже в первом тайме. Затем Азмун сделал дубль, а Могилевец после блистательного прохода выложил мяч Кудряшову. 1:3 – ростовчане продолжают рваться в Лигу чемпионов. 

Почему чемпионство «Ростова» нужно всем

Маскерано раскритиковал Неймара

Как только у «Барселоны» начались проблемы с результатами, так журналисты разведали информацию о назревающем в команде скандале. Хавьер Маскерано открыто обвинил  Неймара в эгоизме. По его мнению, бразилец больше заботится о личных достижениях и контракте, чем о коллективных успехах. Действительно, в текущем сезоне номинант на ЗМ-2015 забил в Примере всего лишь 24 гола и раздал 15 результативных пасов.

Марио Гетце не пригодится новому тренеру «Баварии»

Карло Анчелотти еще не вступил в должность, но уже раздумывает о перестановках. Так, известно, что он не видит в своей команде Марио Гетце и готов выставить его на трансфер. По слухам, Марио уже подыскивает себе новый клуб. Главный вариант – возвращение в «Боруссию».

Селезнев просит о расторжении контракта

Сыграв всего 9 матчей в РФПЛ, Евгений Селезнев уже решил ее покинуть. Ходили слухи о травле футболиста и конфликте с руководством. Точная причина неизвестна до сих пор, однако форвард настроен решительно и уже попросил клуб расторгнуть контракт. Есть вероятность, что следующий сезон Евгений начнет в УПЛ.

«Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной

Мартинес прощается с «Эвертоном»

Не дождавшись последнего тура АПЛ, «ириски» уволили тренера, отдавшего клубу три года. Причиной предположительно ставили неудовлетворительные результаты – команда занимает в таблице 12-ое место. Среди кандидатур на пост наставника теперь рассматриваются  Мануэль Пеллегрини и ушедший сегодня из «Аякса»  Франк де Бур.

Джака перейдет в «Арсенал»

Арсен Венгер наконец-то решил задуматься об укреплении опорной зоны. Один из ярчайших игроков Бундеслиги - Гранит Джака – должен перейти летом в стан «канониров». Трансфер швейцарца обсуждался еще зимой. Но с тех пор сумма выросла с 24 миллионов евро до 43. «Арсенал» готов заплатить деньги, поскольку лишается по итогам сезона сразу двух опорников – Матье Фламини и Микелю Артеты.

Брандао наказали на 5 месяцев тюрьмы

Конечно, условно – он же футболист. Да и повод был не самым ужасающим: в суде рассматривался инцидент, произошедший между Брандао и Моттой в подтрибунном помещении после матча «Бастии» и «ПСЖ», что прошел в 2014-ом. Тогда бразилец разбил соотечественнику нос, за что получил шестимесячную дисквалификацию. За пару лет наказание выросло до более серьезного.

Адвокат вернулся в сборную Нидерландов

Хорошо знакомый российскому болельщику специалист после перерыва в несколько месяцев нашел себе тренерскую работу. Прошедший сезон Адвокат провел в качестве консультанта «Фейеноорда». Теперь же он решил вернуться в амплуа тренера, но не главного. Теперь Дик будет помогать Данни Блинду в сборной, переживающий не лучший времена. Данную должность 68-летний специалист уже занимал в периоды с 1984 по 1987 гг. и с 1990 по 1992 гг.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов Барселона Кубань (ЛФЛ) Эвертон Бавария Арсенал Брандао Селезнев Евгений Маскерано Хавьер Гетце Марио Джака Гранит Неймар Азмун Сердар Адвокат Дик Бердыев Курбан Мартинес Роберто
Комментарии (8)
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Майор Дзагоев
1463080788
Глупый человек Анчелотти, терять ТАКОГО игрока
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Twenty_One
1463080827
Зато фаны кубани доказывали,что никаких проблем в клубе нет. Яснопонятно
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lihindic
1463087415
ох уж этот ростов...
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бочаров
1463094412
Ростов тебе это надо
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Илхом А
1463122174
Вперед Ростов!!!
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pik54
1463133820
Динамо хватило на один тайм.
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kurskih
1463136588
Армейцы не отдадут Ростову чемпионство
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