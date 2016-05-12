«Ростов» рвется в Лигу чемпионов. В «Барселоне» назревает скандал. Дайджест событий дня

«Ростов» продолжает преследовать ЦСКА

Армейцы без проблем разобрались с «Уфой» и могли оторваться от главного преследователя. К тому же, «Ростов» в первые 40 минут испытывал серьезные трудности в матче с «Динамо», пропустив быстрый гол. Однако команда смогла быстро вернуться в игру, забив мяч уже в первом тайме. Затем Азмун сделал дубль, а Могилевец после блистательного прохода выложил мяч Кудряшову. 1:3 – ростовчане продолжают рваться в Лигу чемпионов.

Почему чемпионство «Ростова» нужно всем

Маскерано раскритиковал Неймара

Как только у «Барселоны» начались проблемы с результатами, так журналисты разведали информацию о назревающем в команде скандале. Хавьер Маскерано открыто обвинил Неймара в эгоизме. По его мнению, бразилец больше заботится о личных достижениях и контракте, чем о коллективных успехах. Действительно, в текущем сезоне номинант на ЗМ-2015 забил в Примере всего лишь 24 гола и раздал 15 результативных пасов.

Марио Гетце не пригодится новому тренеру «Баварии»

Карло Анчелотти еще не вступил в должность, но уже раздумывает о перестановках. Так, известно, что он не видит в своей команде Марио Гетце и готов выставить его на трансфер. По слухам, Марио уже подыскивает себе новый клуб. Главный вариант – возвращение в «Боруссию».

Селезнев просит о расторжении контракта

Сыграв всего 9 матчей в РФПЛ, Евгений Селезнев уже решил ее покинуть. Ходили слухи о травле футболиста и конфликте с руководством. Точная причина неизвестна до сих пор, однако форвард настроен решительно и уже попросил клуб расторгнуть контракт. Есть вероятность, что следующий сезон Евгений начнет в УПЛ.

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Мартинес прощается с «Эвертоном»

Не дождавшись последнего тура АПЛ, «ириски» уволили тренера, отдавшего клубу три года. Причиной предположительно ставили неудовлетворительные результаты – команда занимает в таблице 12-ое место. Среди кандидатур на пост наставника теперь рассматриваются Мануэль Пеллегрини и ушедший сегодня из «Аякса» Франк де Бур.

Джака перейдет в «Арсенал»

Арсен Венгер наконец-то решил задуматься об укреплении опорной зоны. Один из ярчайших игроков Бундеслиги - Гранит Джака – должен перейти летом в стан «канониров». Трансфер швейцарца обсуждался еще зимой. Но с тех пор сумма выросла с 24 миллионов евро до 43. «Арсенал» готов заплатить деньги, поскольку лишается по итогам сезона сразу двух опорников – Матье Фламини и Микелю Артеты.

Брандао наказали на 5 месяцев тюрьмы

Конечно, условно – он же футболист. Да и повод был не самым ужасающим: в суде рассматривался инцидент, произошедший между Брандао и Моттой в подтрибунном помещении после матча «Бастии» и «ПСЖ», что прошел в 2014-ом. Тогда бразилец разбил соотечественнику нос, за что получил шестимесячную дисквалификацию. За пару лет наказание выросло до более серьезного.

Адвокат вернулся в сборную Нидерландов

Хорошо знакомый российскому болельщику специалист после перерыва в несколько месяцев нашел себе тренерскую работу. Прошедший сезон Адвокат провел в качестве консультанта «Фейеноорда». Теперь же он решил вернуться в амплуа тренера, но не главного. Теперь Дик будет помогать Данни Блинду в сборной, переживающий не лучший времена. Данную должность 68-летний специалист уже занимал в периоды с 1984 по 1987 гг. и с 1990 по 1992 гг.

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