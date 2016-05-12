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    «Аякс» подтвердил отставку де Бура

    «Аякс» официально подтвердил отставку главного тренера команды Франка де Бура. Договор со специалистом, который был рассчитан до лета 2017 года, досрочно расторгнут.

    «К сожалению, мы не смогли взять титул, несмотря на то что приложили для этого максимум усилий. Похоже, настало время что-то менять. Считаю, так будет лучше и для меня, и для клуба. По поводу своего будущего пока мне нечего сказать. Не исключаю, что возьму длительный отпуск», – сказал де Бур.

    Напомним, ранее агент де Бура заявил, что его клиент готов поработать в клубе уровня «Эвертона» или «Валенсии». Наиболее вероятно, что преемником де Бура в «Аяксе» станет Питер Бош, возглавляющий ныне «Маккаби» из Тель-Авива.

    Де Бур возглавлял «Аякс» с 2010 года и завоевал с командой четыре чемпионских титула.

    Источник: ФК «Аякс»

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    12.05.2016 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 12 мая 2016, 15:34

      В Валенсию самое то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 12 мая 2016, 14:15

      4 титула за 6 лет...не плохо!!! Но видимо не для боссов Аякса.

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 12 мая 2016, 14:03

      глупо , хороший тренер

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