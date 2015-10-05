Разгромная победа «Арсенала» и пента-трик Агуэро. Главные события 8-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>Случились сразу две тренерские отставки. «Челси» продолжил падение в пропасть. «Манчестер Сити» вернул себе первое место. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил зрителям английский футбольный уик-энд.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Какой «Арсенал» настоящий?</strong></span></p> <p>Только ленивый не критиковал «Арсенал» за то, как клуб начал сезон в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Если на исправление дел в Премьер-лиге есть еще много времени, то угроза вылета из еврокубка все сильнее нависает над лондонской командой. Вполне естественно, что болельщикам это не нравится. "Венгер, уходи!" - главный призыв от фанатов "Арсенала" в последние несколько недель.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8011084" width="720"></iframe></p> <p>Однако у Арсена Венгера есть с собой оружие, которое очень долго заряжается, но стремительно и точно стреляет. Алексис Санчес форму набирал постепенно, а теперь уничтожает одного соперника за другим. Неделю назад от чилийца настрадался «Лестер», теперь - "Манчестер Юнайтед". К слову, подопечные Луи ван Гаала возглавляли таблицу чемпионата перед началом этого тура.</p> <p>Больше "красные дьяволы" не на вершине. Уже к 20-й минуте <a href="https:///online/80194" target="_blank">счет стал 3:0 </a>в пользу "Арсенала". Сам Санчес забил два и косвенно поучаствовал в третьем мяче. Остановить его пытались всеми способами и даже нашли решение, пытаясь встречать Алексиса сразу втроем. Только было уже поздно. В последний раз «Арсенал» отправлял три мяча в ворота «Манчестера» еще в Суперкубке Англии-2004. Такой игры на классе со стороны «канониров» тоже не замечалось уже давно. Так какой же «Арсенал» все-таки настоящий? Надеемся, что не тот, который по всем статьям проигрывает клубам из Хорватии и Греции.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Увольнение Роджерса вышло на первый план</strong></span></p> <p>Сегодняшний "Ливерпуль" испытывает массу проблем на всех фронтах. У команды отсутствует длинная скамейка запасных, бездарно выступает линия нападения и абсолютно никакого настроения. Основные игроки при этом не показывают ожидаемого высокого уровня игры. Вот и "Эвертон", обладая куда менее высококлассным составом, на "Гудисоне" весь матч возил своего соперника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443989095_Роджерс.jpg" style="height:421px; width:720px" /> </p> <p>Болельщики «Ливерпуля» должны благодарить Симона Миньоле за то, что команда унесла ноги с самого ближнего выезда в сезоне. Бельгийский голкипер не раз выручал команду от неминуемого гола, оказавшись злым гением для Лукаку и Нейсмита. Хотя Ромелу все-таки огорчил партнера по сборной, воспользовавшись подарком от Эмре Джана. "Ливерпуль" тоже забил свой гол, но вряд ли при этом на него наиграл. Ничья, которой «Эвертон» вряд ли доволен, по окончании матча быстро ушла в забытие.</p> <p>На первый план вышло другое событие. «Ливерпуль» официально расторг контракт с Бренданом Роджерсом. Все фанаты «Ливерпуля» могут наконец-то вздохнуть свободно. Об этом сейчас говорит вся Англия и вообще весь футбольный мир. Кто же теперь возглавит «Ливерпуль»? Известно, что красные достигли принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом и его помощником Желько Бувачем. Да только сам Клопп, если смотрел <a href="https:///online/80199" target="_blank">мерсисайдское дерби</a>, может и перехотеть вставать у руля этой команды. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Челси" не видит конца пропасти</strong></span></p> <p>Перед игрой с "Челси" тренер "Саутгемптона" Рональд Куман пообещал, что легко его сопернику точно не будет. "Святые" были настроены на подвиг, подкрепленный красивым футбольным шоу. И надо сказать, что свое слово команда Кумана сдержала.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8009264" width="720"></iframe></p> <p>Жозе Моуринью в этой встрече явно понадеялся на то, что у его подопечных есть самолюбие. Нельзя же все-таки вот так бездарно проводить матч за матчем, не добиваясь при этом положительного результата. Однако оказалось, что правильно настроиться на битву сумели только Виллиан и Бегович. Первый в очередной раз забил со штрафного, а боснийский голкипер долгое время спасал команду от проблем.</p> <p>Переломный момент произошел в концовке первого тайма. Стив Дэвис снял магию с ворот Беговича и сравнял счет. А во второй половине "Саутгемптон" отдал сопернику инициативу и просто поймал его на контратаках. Да кто "Челси" теперь только не обыгрывал! Лондонский клуб потерпел четвертое поражение в сезоне и выдал худший старт чемпионата за последние 37 лет. Жозе Моуринью в этот момент продолжает сваливать все на арбитров. Когда-нибудь терпению Абрамовича должен наступить конец.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Сандерленд» попрощался с Адвокатом</strong></span></p> <p>Третий год подряд с «Сандерлендом» приключается одинаковая история. «Черные коты» расстаются с тренером, которого до этого превозносили. Сначала героем мемов и любимцем болельщиков считался Пауло Ди Канио. Помните такого? Его эмоциональность не знала границ, что позволило клубу встрепенуться и спастись от вылета. Но пришло и время итальянца сложить полномочия. Ведь за ударной концовкой футбольного года не последовало ничего хорошего.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443989448_Дик.jpg" style="height:421px; width:720px" /></p> <p>Густаво Пойету удалось не дать «Сандерленду» упасть в Чемпионшип. Но и с ним произошел момент, очень похожий на случай с Ди Канио. Пойет потерял нити управления командой и не смог заставить ее уверенно идти по длинной дистанции. Результат – увольнение. «Спасай нас, дорогой Дик», - слышалось с трибун в момент, когда Дик Адвокат выводил коллектив на первый матч под своим руководством. За «маленьким генералом» не заржавело. На флажке «Сандерленд» умудрился вспорхнуть на заветное 16-е место. Благодарность Адвокату не знала границ!</p> <p>И тут бы ему уйти. Просто взять и покинуть клуб на волне успеха. Такие мысли в голове Адвоката присутствовали, но он почему-то захотел продолжить руководить командой. Итог: ни одной победы в первых восьми турах чемпионата. «Сандерленд» был близок к успеху в игре с «Вест Хэмом», а Джермейн Ленс даже исполнил <a href="http://rutube.ru/video/5e785fadecdd47c69b245141327c9a30/?bmstart=14" target="_blank">вот такой шедевр</a>. Но «молотобойцы» умудрились сравнять счет, подписав Адвокату увольнительный документ. На следующий же день «Сандерленд» объявил о расторжении контракта с голландским специалистом. Теперь ждем от них преображения!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Падение «Ньюкасла» продолжается</strong></span></p> <p>Перед началом матча против «Манчестер Сити» о положении дел в таблице болельщики «Ньюкасла» предпочитали лишний раз не вспоминать. Их любимцы располагались в зоне вылета, не имея никаких предпосылок на то, чтобы подняться выше. Над Стивом Маклареном стали сгущаться серьезные тучи. «Ньюкаслу» нужна была победа.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8008928" width="720"></iframe></p> <p>Что получилось на деле? «Сороки» здорово начали встречу, создав на старте игры несколько моментов у ворот Джо Харта. А одну из возможностей в голевой удар даже превратил Митрович. Вот только чем дольше шел матч, тем опаснее и острее играл «Манчестер Сити». Всего несколько минут не достоял «Ньюкасл» до перерыва, когда свой первый мяч в матче забил Серхио Агуэро. Но даже ничейный результат оставлял «Ньюкаслу» неплохие шансы на итоговый успех.</p> <p>Однако Агуэро, набравшись сил в перерыве, во второй половине встречи не оставил сопернику никакой надежды. Аргентинский форвард отгрузил в ворота Тима Крула пять голов. Еще один забитый мяч записал на свой счет Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил, а его «Манчестер» наконец-то при этом не проиграл! Зато для «Ньюкасла» это итоговое поражение стало уже пятым в нынешнем сезоне. Команда опустилась на последнее место. Дальше падать уже некуда.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444347" target="_blank">Как Агуэро стал круче легенд «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443997821_Агуэ.jpg" style="height:497px; width:316px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 8-го тура АПЛ: </strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/80198" target="_blank">«Кристал Пэлас» - «Вест Бромвич»</a> - 2:0 (<a href="https:///video/283" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80200" target="_blank">«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»</a> - 6:1 (<a href="https:///video/285" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80201" target="_blank">«Норвич» - «Лестер»</a> - 1:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80202" target="_blank">«Сандерленд» - «Вест Хэм»</a> - 2:2 (<a href="https:///video/292" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80195" target="_blank">«Астон Вилла» - «Сток Сити»</a> - 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80196" target="_blank">«Борнмут» - «Уотфорд»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80197" target="_blank">«Челси» - «Саутгемптон» </a>- 1:3 (<a href="https:///video/288" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80199" target="_blank">«Эвертон» - «Ливерпуль» </a> - 1:1 (<a href="https:///video/297" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80203" target="_blank">«Суонси» - «Тоттенхэм»</a> - 2:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80194" target="_blank">«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»</a> - 3:0 (<a href="https:///video/298" target="_blank">видео</a>)</strong></p>