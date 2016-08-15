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  • Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня

Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня

Бердыев договорился с «Ростовом» о консультации команды на ближайшие матчи

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев, который может возглавить «Спартак», будет консультировать донскую команду в ближайших матчах. При этом руководить желто-синими будет исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко. Напомним, сегодня российский специалист прибыл вместе с клубом в Амстердам на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса».

Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?

Иньеста вышел на 2-е место по числу матчей за «Барселону»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста провел 594-й матч за каталонский клуб. Напомним, что вчера опытный футболист вышел в основном составе на матч с «Севильей» (2:0). 32-летний хавбек вышел на второе место по числу игр за «Барселону». По этому показателю он сумел обойти Карлеса Пуйоля, который провел в составе каталонского клуба 593 матча. Лидером по числу матчей в составе «Барселоны» остается Хави. На его счету 767 матчей.

Петреску в «Кубани» может сменить Юрий Газзаев, Гордеев или Щербаченко

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску в ближайшее время может покинуть занимаемую должность. Сообщается, что агент Николаэ Пырнэу, представляющий интересы румынского специалиста, прилетел в Краснодар, чтобы обсудить с руководством клуба дальнейшее будущее своего клиента. По информации источника, возможным преемником Петреску в «Кубани» может стать Юрий Газзаев, Андрей Гордеев или Федор Щербаченко.

Подольски объявил о завершении карьеры в составе сборной Германии

Нападающий «Галатасарая» и сборной Германии Лукас Подольски объявил о завершение карьеры в составе национальной команды. Об этом 31-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram. «Дорогие болельщики, перед началом сезона я хотел бы сообщить вам, что объявил тренеру сборной Германии об уходе из национальной команды. Я посвящу себя другим делам, своей семье. Сборная всегда была и будет в моем сердце, но я чувствую, что мое время здесь завершилось», – написал Подольски.

Мхитарян – первый футболист из Армении, сыгравший в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вышел на замену в матче 1-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1), появившись на поле на 75-й минуте вместо Хуана Маты. Отметим, что данная игра стала дебютной для хавбека в чемпионате Англии. Таким образом, Мхитарян стал первым футболистом из Армении, сыгравшим в АПЛ.

«Лацио» договорился с «Ростовом» по трансферу Баштуша

Защитник «Ростова» Баштуш продолжит карьеру в «Лацио», о чем сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, римляне заплатят за футболиста около 6,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Баштуш сыграл в 26 матчах РФПЛ и забил три гола.

«Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

ЦСКА намерен продать Караваева в «Спарту»

Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев близок к переходу в пражскую «Спарту». По информации «Бомбардира», руководство московского клуба намерено продать российского футболиста, так как получило выгодное предложение. Отметим, что в контракт игрока будет включен пункт обратного выкупа в течение ближайших трех трансферных окон. В прошедшем сезоне Караваев на правах аренды выступал за «Яблонец», где в 29 матчах чемпионата Чехии забил три гола и заработал две желтых карточки.

Адвокат станет наставником «Фенербахче»

Известный голландский специалист Дик Адвокат станет главным тренером турецкого «Фенербахче». Как сообщает De Telegraaf, 68-летний наставник подпишет соглашение, рассчитанное на один сезон. Ранее сообщалось, что Адвокат покинул должность ассистента главного тренера в сборной Голландии.

Россия. Премьер-лига Европа Ростов Барселона Кубань (ЛФЛ) Германия Манчестер Юнайтед Лацио ЦСКА Фенербахче Иньеста Андрес Подольски Лукас Мхитарян Генрих Караваев Вячеслав Баштуш Адвокат Дик Бердыев Курбан Петреску Дан
Комментарии (9)
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petrovich666
1471289462
Бердыев молодец! не бросает!
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арейская
1471295746
Не перестаю удивляться человечности Бердыева, а вот с Петреску всё-же не следует торопиться, должна команда заиграть
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TUMS
1471307422
Начали "раздирать" Ростов. Финал может быть плачевным для команды.
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Ильгизар И
1471327135
Петреску на вылет
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baltica
1471332080
Подольски что был,что не было..
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vladimir-7
1471345555
Бердыр, не подпишет контракт со Спартаком, до тех пор, пока Ростов не вылетит с розыгрыша ЛЧ
Ответить
vladimir-7
1471345915
Караваева продают зря, одно успокаивает, что можно обратно выкупить в течение трёх ближайших трансферных окон.
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Серёга Краснодарский
1471352246
Удачи Ростову с Аяксом
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