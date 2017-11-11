Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо

Этот чемпионат России меня совершенно не вдохновляет – за последние десять лет в РФПЛ появилась куча современных стадионов и приехал десяток сильных игроков, но мой интерес к родному чемпионату с каждым годом не растет, а падает.

Зато десять лет назад я смотрел РФПЛ не отрываясь – в первую очередь благодаря «Зениту» Дика Адвоката, который рвался к своему первому в российской истории чемпионству.

Золотой матч против «Сатурна» в Раменском «Зенит» провел как раз ровно десять лет назад – 11 ноября 2007 года.

Тот «Зенит» еще не играл в идеальный футбол и не был похож на команду, способную в следующем году взять Кубок УЕФА, – но тем ценнее чемпионство, заработанное, выгрызенное, выскобленное из рук «Спартака» за пару туров до финиша.

В 28-м туре «Спартак» сыграл вничью в том же Раменском, где «Зенит» спустя пару недель отпразднует историческую победу, и открыл петербуржцам дорогу к титулу. До золотых медалей оставались три победы: необходимо было обыграть «Спартак» из Нальчика, ФК «Москва» и «Сатурн».

«Зенит» выиграл все три матча всухую, хотя матч против Нальчика никак нельзя было назвать сухим – команды долго барахтались под проливным южным дождем и шлепали по лужам в поисках первого решающего гола. Его забил Николас Ломбертс после подачи углового. Затем «Спартак» расклеился и пропустил еще два – от Домингеса и Текке.

Спустя неделю Текке отдаст голевую передачу на Аршавина, и «Зенит» наберет три очка в поединке с «Москвой». Спустя две Радек Ширл запустит рикошет в ворота Антонина Кински, и «Зенит» отпразднует чемпионство.

Но прежде празднования было удивительное спасение Домингеса: в самом конце игры, когда поле заволокло дымом от файеров, привезенных фанатами гостей, «Сатурн» заработал угловой и готовился забивать. Каким-то чудом в углу ворот, не защищенных Малафеевым, оказался технарь Домингес и головой выбил мяч из-под перекладины. Забей «Сатурн» – и «Спартак» стал бы чемпионом на десять лет раньше.

«Зенит» вытащил тот сезон вопреки всем обстоятельствам – тот же «Спартак» дважды легко и непринужденно обыграл прямого конкурента (оба раза по 1:3). В «Зените» менялись капитаны, приживались новые ткани, создавалась сильная команда, но даже в процессе ее создания Питер мечтал о чемпионстве. Вливания газпромовских денег требовали немедленного достижения результата, и Дик Адвокат решил поставленную задачу с опережением срока.

Предсезонные трансферы «Зенита» по-настоящему будоражили: зимой 2007-го в России никто, кроме петербургского клуба, не согласился бы вывалить 20 миллионов долларов за Анатолия Тимощука. Покупки Константина Сарсании стреляли точно в цель – Тимощук стал лидером и капитаном, Погребняк забивал голы, и даже Зырянов неожиданно выстрелил, хотя приходил за скромные деньги из не менее скромного «Торпедо». А про Домингеса вы и так все помните: ноябрь, Раменское, вынутый из-под перекладины мяч.

Пройдет полгода, и «Зенит» покорит Европу, раскрошит на части «Байер», «Баварию», «Глазго Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед». Фундамент той замечательной команды закладывался как раз десять лет назад в Раменском. Именно тогда «Зенит» почувствовал, что способен на знаковые победы – и, поверив в себя, закрутил трофейную карусель.

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